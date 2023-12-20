McDonald's обнародовал зарплаты: сколько получают в Киеве, Львове, Одессе и других городах

Компания McDonald's запустила зарплатный калькулятор, позволяющий рассчитать потенциальный уровень зарплаты в зависимости от города и времени работы. Таким образом стало известно, в каких городах Украины McDonald's платит самые высокие зарплаты, а где самые низкие.

Какие зарплаты у работников McDonald's в Украине. Фото из открытых источников

Согласно данным от McDonald's, самые высокие зарплаты среди работников сети в Киеве и Киевской области – около 15 тыс. гривен в месяц. Самые маленькие зарплаты у работников "Макдональдс" в Запорожье, Чернигове и Сумах – около 10,5 тыс. гривен.

Однако если работать в ночные смены в сети McDonald's, то зарплата в зависимости от города может быть выше на 3-4 тыс. гривен. Например, в Киеве – 19,6 тыс., во Львове – 17,8 тыс., а в Харькове – 14,9 тыс.

Просмотреть список некоторых городов с зарплатой работника McDonald's дневной смены можно ниже:

Киев – 15 142 гривен

Харьков – 11 456

Одесса – 13747

Львов – 13747

Черкассы – 12551

Запорожье – 10459

Днепр – 13747

Чернигов – 10459

Сумы – 10459

Винница – 12551

Днепр – 13747

Житомир – 12551

Эта сумма указана после вычета налогов, составляющих 19,5% (18% НДФЛ и 1,5% военный сбор). Также компания McDonald's предупреждает, что с действующим законодательством Украины, нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать установленную норму. Например, в декабре установлена норма 165 часов в месяц.

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