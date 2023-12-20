logo

BTC/USD

42814.00

ETH/USD

2209.58

LTC/USD

71.10

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера McDonald's обнародовал зарплаты: сколько получают в Киеве, Львове, Одессе и других городах
commentss НОВОСТИ Все новости

McDonald's обнародовал зарплаты: сколько получают в Киеве, Львове, Одессе и других городах

Стало известно, какую зарплату может получить работник McDonald's в Украине в зависимости от города и график работы.

сегодня, 11:55
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Компания McDonald's запустила зарплатный калькулятор, позволяющий рассчитать потенциальный уровень зарплаты в зависимости от города и времени работы. Таким образом стало известно, в каких городах Украины McDonald's платит самые высокие зарплаты, а где самые низкие.

McDonald's обнародовал зарплаты: сколько получают в Киеве, Львове, Одессе и других городах

Какие зарплаты у работников McDonald's в Украине. Фото из открытых источников

Согласно данным от McDonald's, самые высокие зарплаты среди работников сети в Киеве и Киевской области – около 15 тыс. гривен в месяц. Самые маленькие зарплаты у работников "Макдональдс" в Запорожье, Чернигове и Сумах – около 10,5 тыс. гривен.

Однако если работать в ночные смены в сети McDonald's, то зарплата в зависимости от города может быть выше на 3-4 тыс. гривен. Например, в Киеве – 19,6 тыс., во Львове – 17,8 тыс., а в Харькове – 14,9 тыс.

Просмотреть список некоторых городов с зарплатой работника McDonald's дневной смены можно ниже:

  • Киев – 15 142 гривен
  • Харьков – 11 456
  • Одесса – 13747
  • Львов – 13747
  • Черкассы – 12551
  • Запорожье – 10459
  • Днепр – 13747
  • Чернигов – 10459
  • Сумы – 10459
  • Винница – 12551
  • Днепр – 13747
  • Житомир – 12551

Эта сумма указана после вычета налогов, составляющих 19,5% (18% НДФЛ и 1,5% военный сбор). Также компания McDonald's предупреждает, что с действующим законодательством Украины, нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать установленную норму. Например, в декабре установлена норма 165 часов в месяц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 лучших странах для жизни и работы, выбранных иностранцами. На вершине рейтинга оказался неожиданный лидер.

Также "Комментарии" писали о том, как правильно составить резюме, чтобы получить работу и вообще, что нужно писать в резюме.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:22

Про дискримінацію за ознакою розташування не чули? Про дискримінацію за гендерною ознакою якось потроху второпали. А розуміння регіональної дискримінації для українського запрограмованого розуму ще важко. Де державні захисники прав людини? Люди не такі чи робота не така?


Новости

Все новости