logo

BTC/USD

43553.12

ETH/USD

2410.88

LTC/USD

68.36

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Лучшие страны для выхода на пенсию: на каком месте Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Лучшие страны для выхода на пенсию: на каком месте Украина

Украина оказалась в конце рейтинга стран по комфортному выходу на пенсию.

сегодня, 18:15
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Швейцария названа самой комфортной страной для выхода на пенсию. Украина по этому показателю находится ближе к концу списка и имеет лучшие баллы всего за четыре страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование US News & World Report.

Лучшие страны для выхода на пенсию: на каком месте Украина

Швейцария – лучшая страна для выхода на пенсию. Фото: Getty Images

Рейтинг стран от US News по выходу на пенсию был составлен благодаря опросу более 6 тыс. респондентов в разных странах мира по семи основным параметрам: доступность цен, климат, уровень налоговой нагрузки, доброжелательность, уважение права собственности, уровень системы здравоохранения и место, где хотел бы жить человек находясь на пенсии.

В рейтинге лучших стран для пенсии первое место заняла Швейцария. Несмотря на то, что страна не славится доступностью цен и является дорогой, респонденты указали ее как наиболее экономически стабильной, безопасной и наименее коррумпированной страной. Второе место в рейтинге получила Португалия, а тройку лидеров замыкает Австралия. 

Украина в рейтинге лучших стран для комфортного выхода на пенсию заняла 84 место из 87. Украина получила худший результат по качеству жизни, в частности из-за отсутствия безопасности, низкого уровня доходов, политической и экономической нестабильности.

Просмотреть список из 10 лучших стран для выхода на пенсию можно ниже:

  • 1. Швейцария
  • 2. Португалия
  • 3. Австралия
  • 4. Новая Зеландия
  • 5. Испания
  • 6. Канада
  • 7. Швеция
  • 8. Италия
  • 9. Греция
  • 10. Дания

Тройку лидеров с самыми плохими условиями для выхода на пенсию возглавляет Иран, после которого следует Россия и Беларусь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, где лучше жить в Европе. Составлен рейтинг стран по удовлетворенности жизнью.

Также "Комментарии" писали о 10 лучших странах для жизни и работы, выбранных иностранцами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.usnews.com/news/best-countries/best-countries-to-retire
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости