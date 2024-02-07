Лучшие страны для выхода на пенсию: на каком месте Украина

Швейцария названа самой комфортной страной для выхода на пенсию. Украина по этому показателю находится ближе к концу списка и имеет лучшие баллы всего за четыре страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование US News & World Report.

Швейцария – лучшая страна для выхода на пенсию. Фото: Getty Images

Рейтинг стран от US News по выходу на пенсию был составлен благодаря опросу более 6 тыс. респондентов в разных странах мира по семи основным параметрам: доступность цен, климат, уровень налоговой нагрузки, доброжелательность, уважение права собственности, уровень системы здравоохранения и место, где хотел бы жить человек находясь на пенсии.

В рейтинге лучших стран для пенсии первое место заняла Швейцария. Несмотря на то, что страна не славится доступностью цен и является дорогой, респонденты указали ее как наиболее экономически стабильной, безопасной и наименее коррумпированной страной. Второе место в рейтинге получила Португалия, а тройку лидеров замыкает Австралия.

Украина в рейтинге лучших стран для комфортного выхода на пенсию заняла 84 место из 87. Украина получила худший результат по качеству жизни, в частности из-за отсутствия безопасности, низкого уровня доходов, политической и экономической нестабильности.

Просмотреть список из 10 лучших стран для выхода на пенсию можно ниже:

1. Швейцария

2. Португалия

3. Австралия

4. Новая Зеландия

5. Испания

6. Канада

7. Швеция

8. Италия

9. Греция

10. Дания

Тройку лидеров с самыми плохими условиями для выхода на пенсию возглавляет Иран, после которого следует Россия и Беларусь.

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