15 профессий, которые считаются наиболее устойчивыми к воздействию искусственного интеллекта

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Slava Kot
Искусственный интеллект с годами становится все лучше, и люди озабочены тем, что ИИ может заменить их работу. Forbes назвал специальности, которые находятся в относительной безопасности от возможности быть уволены из-за искусственного интеллекта. Однако даже для этих специальностей нужна адаптация.
Устойчивы к искусственному интеллекту профессии. Фото из открытых источников
Согласно опросу Pew Research Center, более 52% американцев озабочены влиянием искусственного интеллекта на их профессию, а треть считает, что ИИ уменьшит количество рабочих мест. В то же время 36% надеются, что новые технологии принесут пользу на рабочем месте.
По данным Forbes, ключ к стабильному будущему состоит не в попытках избегать искусственного интеллекта, а сотрудничать с ним. Те, кто сможет сочетать свои навыки с возможностями новых технологий, будут иметь преимущество.
Условно "безопасные" специальности можно поделить на две группы. К первой относятся те, которые напрямую связаны с развитием ИИ.
Профессии, создающие и поддерживающие искусственный интеллект:
Эти роли критически важны для самого существования искусственного интеллекта. Без специалистов, проектирующих, обучающих и защищающих алгоритмы, вся система перестает функционировать.
Ко второй группе Forbes отнесли специальности, которые возлагаются на человеческий фактор, в частности, на эмпатию, творчество, сложное принятие решений или физическое взаимодействие.
Безопасные профессии от развития ИИ, где человек на первом месте:
Эти профессии требуют интуиции, креативности, эмоционального интеллекта и межличностного опыта, что искусственному интеллекту пока не под силу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о 7 новых профессиях, которые возникнут в эру искусственного интеллекта.
Также "Комментарии" писали о профессии, которая может исчезнуть через три года из-за ИИ.
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