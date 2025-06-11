15 профессий, которые считаются наиболее устойчивыми к воздействию искусственного интеллекта

Искусственный интеллект с годами становится все лучше, и люди озабочены тем, что ИИ может заменить их работу. Forbes назвал специальности, которые находятся в относительной безопасности от возможности быть уволены из-за искусственного интеллекта. Однако даже для этих специальностей нужна адаптация.

Устойчивы к искусственному интеллекту профессии. Фото из открытых источников

Согласно опросу Pew Research Center, более 52% американцев озабочены влиянием искусственного интеллекта на их профессию, а треть считает, что ИИ уменьшит количество рабочих мест. В то же время 36% надеются, что новые технологии принесут пользу на рабочем месте.

По данным Forbes, ключ к стабильному будущему состоит не в попытках избегать искусственного интеллекта, а сотрудничать с ним. Те, кто сможет сочетать свои навыки с возможностями новых технологий, будут иметь преимущество.

Условно "безопасные" специальности можно поделить на две группы. К первой относятся те, которые напрямую связаны с развитием ИИ.

Профессии, создающие и поддерживающие искусственный интеллект:

— инженеры машинного обучения

— разработчики программного обеспечения

— ученые по обработке данных (Data Scientists)

— инженеры по кибербезопасности

— менеджеры агентов ИИ

Эти роли критически важны для самого существования искусственного интеллекта. Без специалистов, проектирующих, обучающих и защищающих алгоритмы, вся система перестает функционировать.

Ко второй группе Forbes отнесли специальности, которые возлагаются на человеческий фактор, в частности, на эмпатию, творчество, сложное принятие решений или физическое взаимодействие.

Безопасные профессии от развития ИИ, где человек на первом месте:

— медсестры и медбраты

— парамедики

— психологи и консультанты по психическому здоровью

— хирурги

— учителя и преподаватели

— инженеры-строители

— менеджеры проектов

— операционные директора и руководители команд

— музыканты

— журналисты

Эти профессии требуют интуиции, креативности, эмоционального интеллекта и межличностного опыта, что искусственному интеллекту пока не под силу.

"Чтобы было понятно, никто не говорит, что вышеперечисленные работы вообще не ощутят влияния ИИ. Скорее, каждому, кто будет занимать эти должности, нужно будет адаптировать свою работу, обновить свои навыки и знания, а также найти способы внедрения инструментов и интеллекта на базе ИИ, чтобы помочь им сосредоточиться на выполнении более сложных аспектов работы", — заключает Forbes.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 7 новых профессиях, которые возникнут в эру искусственного интеллекта.

Также "Комментарии" писали о профессии, которая может исчезнуть через три года из-за ИИ.