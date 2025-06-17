11 профессий, наиболее рискующих быть замененными искусственным интеллектом в 2025 году

Искусственный интеллект стремительно меняет современный рынок труда. И если раньше автоматизация угрожала преимущественно физическому труду, то теперь под риском все больше интеллектуальных профессий. Уже в ближайшие годы миллионы работников могут оказаться под угрозой быть замененными искусственным интеллектом.

Какие профессии может заменить искусственный интеллект. Фото из открытых источников

По данным исследования Pew Research Center, более половины американских работников уже сейчас озабочены тем, как искусственный интеллект повлияет на их занятость. В то же время 90% компаний, по данным платформы по поиску работы Indeed, заявили о планах внедрять ИИ-решения в течение ближайших пяти лет, а более 70% уже сделали наем специалистов с навыками работы с искусственным интеллектом своим бизнес-приоритетом.

Как следствие, платформа Indeed обнародовала список профессий, которые в ближайшей перспективе могут быть автоматизированы и заменены искусственным интеллектом.

11 профессий, которые могут исчезнуть из-за ИИ:

1. Рабочие производства (операторы станков, работники по упаковке и тестированию продукции)

2. Работники розничной торговли

3. Транспорт и логистика (водители, курьеры и диспетчеры)

4. Специалисты по обработке данных

5. Финансовые аналитики

6. Туристические агенты

7. Переводчики

8. Бухгалтера и налоговые консультанты

9. Корректора

10. Помощники юристов

11. Графические дизайнеры

Хотя автоматизация и угрожает отдельным профессиям, она необязательно означает массовую безработицу. Как указывает Indeed, искусственный интеллект создает новые возможности, в частности, в аналитике, разработке и креативных индустриях. Однако ключевым трендом в ближайшие годы станет адаптация. Работникам придется обновлять навыки, изучать новые инструменты с ИИ, также изменить свою роль в рамках профессии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 15 профессиях, защищенных от влияния искусственного интеллекта.

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