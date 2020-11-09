11 признаков того, что работа делает вас несчастным

У всех бывают плохие дни на работе. Но если каждое утро для вас – это испытание, либо на работе вам хочется провалиться сквозь землю, вероятно, проблема кроется гораздо глубже.

Автор книги "13 вещей, которые умственно сильные люди не делаю" Эми Морин считает, что враждебная рабочая среда может заставить людей быть несчастными, а иногда может даже стать причиной депрессии. Проблема в том, что когда вы попадаете в эту ловушку, выбраться из нее бывает крайне трудно.

По мнению автора книги, чувство подавленности, которое возникает, когда выдумаете о своей работе, может привести к тому, что вы станете крайне непродуктивны, а это, в свою очередь, в общем будет оказывать негативное влияние на вашу жизнь. Морин считает, что можно выделить 11 признаков того, что работа разрушает вашу жизнь:

1. Вы не можете перестать думать о своей работе

Ваши вечера и выходные должны быть посвящены очищению вашего ума и расслаблению. Если же вы приходите домой и не можете перестать проигрывать в голове момент, который прошел не так, как вам хотелось, или все время думаете о том, как не хочется завтра идти на работу, то это может значительно отразиться на вашей жизни. Подобные мысли могут мешать вам получать удовольствие от жизни и привести к депрессии.

2. Вы часто жалуетесь на работу

Если вы действительно несчастны и не удовлетворены своей работой, вы можете начать тратить много времени и энергии, объясняя друзьям, семье и всем, кто будет слушать, вам не нравится работа. Иногда, это может помочь избавиться от негатива, но с другой стороны, вы рискуете целиком и полностью разочароваться в своей работе.

3. Светские мероприятия с коллегами начинают казаться скорее утомительными, чем веселыми

Всем нужно время для себя, но вы все равно должны наслаждаться общением. Если ваша работа высасывает из вас жизнь, вы можете начать отказываться от любой возможности пообщаться, потому что общение начинает вас утомлять. Проявляться это может в желании пообедать наедине с собой или, если вы после работе стараетесь скорее со всеми попрощаться и уединиться дома.

4. Ваши мысли о работе преувеличенно негативны

Все может начаться с того, что вы не хотите идти на работу. Вы можете постоянно бояться того, что вас за что-то будут ругать или вы можете остаться без повышения. С таким отношением к работе вы не сможете качественно полноценно работать и на самом деле рискуете "нарваться" на критику руководства.

5. Вы не обращаете внимания на все хорошее в работе

Когда вы чувствуете себя подавленным, вы склонны видеть стакан наполовину пустым. Даже если в один прекрасный день на работе произойдет девять хороших вещей, вы, вероятно, сосредоточитесь на одной плохой вещи. Когда вы подавлены, то легко не обращать внимание на положительные события

6. Вы испытываете проблемы со здоровьем

Депрессия влияет не только на ваше психическое здоровье. У некоторых людей также могут появляться физические признаки депрессии, например, головные боли, боль в животе и т.д. Также в такие периоды страдает ваша иммунная система, и вы подвергаете себя риску подцепить какой-то вирус.

7. Вы не хотите вставать с постели по утрам

Если ваша работа делает вас несчастным, вы не захотите вставать с постели, потому что это означает, что вам придется приступать к выполнению задач, за которые вам платят. Морин отмечает, что трудно начать свой день, когда ты, не успев открыть глаза, настраиваешь себя на то, что он будет негативным.

8. Вы раздражительны

Вы можете обнаружить, что ваше терпение на грани, если ваша работа делает вас несчастным или печальным. Вы можете стать более агрессивным в отношении коллег, придираться ко всем без повода, тем самым усложняя жизнь и себе, и окружающим.

9. Вы говорите, что больны только для того, чтобы остаться дома

Если ваша работа является основной причиной других психических и физических проблем, то вполне логично, что вы хотите избежать ее любой ценой.

10. Вы перестали обращать внимание на свою производительность

Повышенная прокрастинация, отсутствие участия и неряшливая работа – все это признаки выгорания на работе. Это, в свою очередь, вполне может привести к тому, что ваши негативные прогнозы о работе действительно сбудутся. Если вы будете в течение длительного времени некачественно выполнять свою работу, вас могут понизить в должности или даже уволить.

11. Вы не можете расслабиться даже в выходные

Обычно, в выходные мы максимально забываем о работе и стараемся расслабиться. Если же вы чувствуете, что даже в воскресенье пытаетесь думать о работе и составить план на будущую неделю, то это повод задуматься. Когда вы уже на выходных будете представлять, какая сложная неделя вас ждет, то ни о каком расслаблении не может быть и речи. Соответственно, вы не сможете быть продуктивным в течение всей недели.

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