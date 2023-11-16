10 лучших стран для жизни и работы, которые выбрали иностранцы: неожиданный лидер

Согласно опросу, проведенному среди людей, живущих и работающих за границей, Мексика является лучшим местом для проживания и работы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на InterNations.



Мексика – лучшая страна для жизни и работы по мнению экспатов. Фото из открытых источников

В 2023 году организация InterNations провела опрос среди экспатов 171 национальности, проживающих в 172 странах. Экспат (экспатриант) – это человек, проживающий и работающий в другой стране, чем той, где родился. Близкими по значению будут слова мигрант и иностранец.

В опросе мигранты определяли страны по нескольким направлениям: качество жизни, легкость поселения, работа за границей, личные финансы и основные потребности для эмигрантов. Согласно этим показателям лучшей страной для мигрантов оказалась Мексика. Экспаты хвалят Мексику за варианты отдыха, дружелюбных жителей, культуру и указывали, что в этой стране легко найти жилье.

Второй в рейтинге InterNations оказалась Испания. Мигранты, работающие и живущие в этой стране, указали, что довольны культурой, климатом и ночной жизнью. Тройку лидеров замыкает Панама. Экспаты среди лучших характеристик жизни и работы в Панаме назвали поиск друзей, культуру и погоду.

Согласно исследованиям InterNations, худшими странами для мигрантов оказались Турция, Норвегия и Кувейт.

10 лучших стран для жизни и работы, которые выбрали мигранты:

1. Мексика

2. Испания

3. Панама

4. Малайзия

5. Тайвань

6. Таиланд

7. Коста-Рика

8. Филиппины

9. Бахрейн

10. Португалия

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге лучших городов для удаленной работы.

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