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10 лучших стран для жизни и работы, которые выбрали иностранцы: неожиданный лидер

Люди, работающие не в собственной стране, выбрали лучшую страну для жизни и работы.

сегодня, 17:25
Автор:
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Slava Kot
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Согласно опросу, проведенному среди людей, живущих и работающих за границей, Мексика является лучшим местом для проживания и работы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на InterNations.

10 лучших стран для жизни и работы, которые выбрали иностранцы: неожиданный лидер

Мексика – лучшая страна для жизни и работы по мнению экспатов. Фото из открытых источников

В 2023 году организация InterNations провела опрос среди экспатов 171 национальности, проживающих в 172 странах. Экспат (экспатриант) – это человек, проживающий и работающий в другой стране, чем той, где родился. Близкими по значению будут слова мигрант и иностранец.


В опросе мигранты определяли страны по нескольким направлениям: качество жизни, легкость поселения, работа за границей, личные финансы и основные потребности для эмигрантов. Согласно этим показателям лучшей страной для мигрантов оказалась Мексика. Экспаты хвалят Мексику за варианты отдыха, дружелюбных жителей, культуру и указывали, что в этой стране легко найти жилье.

Второй в рейтинге InterNations оказалась Испания. Мигранты, работающие и живущие в этой стране, указали, что довольны культурой, климатом и ночной жизнью. Тройку лидеров замыкает Панама. Экспаты среди лучших характеристик жизни и работы в Панаме назвали поиск друзей, культуру и погоду.

Согласно исследованиям InterNations, худшими странами для мигрантов оказались Турция, Норвегия и Кувейт.

10 лучших стран для жизни и работы, которые выбрали мигранты:

  • 1. Мексика
  • 2. Испания
  • 3. Панама
  • 4. Малайзия
  • 5. Тайвань
  • 6. Таиланд
  • 7. Коста-Рика
  • 8. Филиппины
  • 9. Бахрейн
  • 10. Португалия

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге лучших городов для удаленной работы.

Также "Комментарии" писали о рейтинге самых счастливых стран мира в 2023 году.



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Источник: https://www.internations.org/expat-insider/2023/best-and-worst-places-for-expats-40353
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