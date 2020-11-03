5 способов быстро добиться успеха на новой работе

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Будьте дружелюбны

Эксперты рекомендуют в первый же рабочий день представиться как можно большему количеству людей. Будьте особенно внимательны к техническим специалистам — они придут на помощь, когда ваш компьютер выйдет из строя или вы забудете сохранить презентацию, над которой работали всю ночь.

... но не слишком

Некоторые компании имеют более неформальный формат работы и общения, чем другие, но никогда не стоит слишком откровенно рассказывать о своей личной жизни. Узнаете своих сотрудников лучше, прежде чем потчевать их историями о дикой субботней ночи. Также старайтесь избегать офисных сплетен, даже если другие захотят поделиться с вами своим мнением. Вам нужно оставаться нейтральным, чтобы в будущем обратиться за помощью к кому угодно и избежать нежелательной драмы.

Спрашивайте

Самая стрессовая часть любой новой работы — это бесконечное число возникающих у вас вопросов. Где ванная комната? Где люди едят в обед? Как ваша новая команда управляет рабочим процессом? Можно ли работать из дома? Все эти вопросы вы можете задать своему начальнику или коллеге. В конце концов, все когда-то были новенькими.

Проведите свое исследование

Задавать вопросы – это хорошо, но проведите некоторое время в Интернете, чтобы узнать больше о своей организации. Даже простое чтение веб-сайта компании поможет вам понять приоритеты нового коллектива. И не забывайте о сайтах, где бывшие сотрудники могут оставлять анонимные отзывы о компании.

Найдите наставника

Всегда хорошо найти человека в коллективе, на кого вы хотите ровняться, чье мнение уважаете и чьей карьере хотели бы подражать. Это не обязательно должен быть ваш непосредственный начальник. Построение отношений с человеком, который имеет опыт работы на вашем новом месте, поможет вам сориентироваться в политике компании и получить нужные рекомендации касательно работы.

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