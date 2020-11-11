6 правил работающих мам

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Правило 1. Избавиться от чувства вины

Чтобы стать хорошей мамой, и совмещать материнство с карьерой — необходимо приложить много усилий. Но постарайтесь избавиться от чувства вины, ведь вы оставили свое чадо с профессионалом – с няней, родной бабушкой или с мужем – и поэтому у малыша все хорошо. А стресс, который вы испытываете, будет не только мешать вам работать, но и обязательно передастся ребенку.

Правило 2. Не несите работу домой

По возможности не несите работу домой. Попытайтесь отключиться от всех рабочих моментов, которые вас беспокоят, и посвятить себя своей семье.

Правило 3. Дарите ребенку время

Выключите телевизор и компьютер, отвлекитесь от всех своих внешних забот. Вы не обязаны все время быть рядом с ребенком, но когда вы вместе, пусть именно малыш станет центром вашего внимания.

Правило 4. Совместные утренние ритуалы

Это может быть семейный завтрак или веселое умывание и чистка зубов. Если вы отвозите ребенка в детский сад самостоятельно, устройте караоке в машине с любимыми песнями малыша, рассказывайте ему стихи.

Правило 5. Помогите ребенку справиться с разлукой

Купите две одинаковые игрушки небольшого размера (или какие-то другие предметы, например, брелоки). Объясните сыну или дочери, что у этих вещей особое предназначение – маленькая частичка каждого из вас, которая всегда рядом. Одну игрушку оставьте у себя, а вторую подарите ребенку.

Правило 6. Познавательный досуг малыша

Проследите за тем, чтобы в ваше отсутствие распорядок дня малыша был правильно спланирован и включал в себя все пункты для его правильного гармоничного развития – это здоровый сон, сбалансированное питание, длительные прогулки на свежем воздухе и, конечно же, развивающие игры и занятия.

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