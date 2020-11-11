6 правил работающих мам

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Седлецкая Татьяна
Фото: lexinform
Правило
1. Избавиться от чувства вины
Чтобы стать хорошей мамой, и совмещать материнство с
карьерой — необходимо приложить много усилий. Но постарайтесь избавиться от
чувства вины, ведь вы оставили свое чадо с профессионалом – с няней, родной
бабушкой или с мужем – и поэтому у малыша все хорошо. А стресс, который вы испытываете,
будет не только мешать вам работать, но и обязательно передастся ребенку.
Правило
2. Не несите работу домой
По возможности не несите работу домой. Попытайтесь
отключиться от всех рабочих моментов, которые вас беспокоят, и посвятить себя
своей семье.
Правило
3. Дарите ребенку время
Выключите телевизор и компьютер, отвлекитесь от всех
своих внешних забот. Вы не обязаны все время быть рядом с ребенком, но когда вы
вместе, пусть именно малыш станет центром вашего внимания.
Правило
4. Совместные утренние ритуалы
Это может быть семейный завтрак или веселое умывание и
чистка зубов. Если вы отвозите ребенка в детский сад самостоятельно, устройте
караоке в машине с любимыми песнями малыша, рассказывайте ему стихи.
Правило
5. Помогите ребенку справиться с разлукой
Купите две одинаковые игрушки небольшого размера (или
какие-то другие предметы, например, брелоки). Объясните сыну или дочери, что у
этих вещей особое предназначение – маленькая частичка каждого из вас, которая
всегда рядом. Одну игрушку оставьте у себя, а вторую подарите ребенку.
Правило
6. Познавательный досуг малыша
Проследите за тем, чтобы в ваше отсутствие распорядок дня
малыша был правильно спланирован и включал в себя все пункты для его
правильного гармоничного развития – это здоровый сон, сбалансированное питание,
длительные прогулки на свежем воздухе и, конечно же, развивающие игры и
занятия.
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