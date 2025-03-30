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Курская операция продолжается: что происходит на территории РФ

Ситуация в Курской области: сколько атак отбили ВСУ

сегодня, 09:25
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Кречмаровская Наталия

Вооруженные силы Украины продолжают проводить операцию в Курской области. В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 8:00 30 марта.

Курская операция продолжается: что происходит на территории РФ

Фото портал "Комментарии"

По данным Генштаба ВСУ, в зоне операции в Курской области за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины остановили 31 атаку российских военных. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 23 управляемых бомб, а также совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять — из реактивных систем залпового огня.


Курская операция продолжается: что происходит на территории РФ - фото 2


Всего за прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, на фронте было зафиксировано 223 боевых столкновения.

"Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 91 авиационный удар, привлек одну ракету и сбросил 153 КАБ. Кроме этого, совершил более шести тысяч обстрелов, из них 184 — из реактивных систем залпового огня, и применил для ударов 2745 дронов-камикадзе”, — говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Относительно потерь российской армии, в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек. Также украинские защитники обезвредили 14 танков, 20 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, две РСЗО, 111 БПЛА оперативно-тактического уровня и 130 автомобилей оккупантов.

Напомним, что в Днепре, как писал портал "Комментарии", в результате вражеских обстрелов 28 марта был разрушен ресторан "Бартоломео". На восстановление заведения организован сбор средств. Соответствующее объявление опубликовано на странице ресторана в Instagram.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1010086264637785&set=pcb.1010086881304390
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