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Куда устроиться в Николаеве: обзор актуальных вакансий

Заработки в Николаеве: актуальные вакансии и средняя зарплата 18 000 грн

сегодня, 15:40
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Черновалова Кристина

На рынке труда Николаева наблюдается значительный спрос на специалистов разных направлений. По состоянию на сегодняшний день в городе доступны более 1083 вакансий для работников разного уровня квалификации и профессиональных направлений. Среди наиболее востребованных категорий – вакансии для кандидатов без опыта, студентов и людей с инвалидностью. Этот рынок труда остается достаточно активным, несмотря на вызовы экономической ситуации и другие факторы.

Куда устроиться в Николаеве: обзор актуальных вакансий

Работа в Николаеве: актуальные предложения

Значительная часть вакансий в Николаеве доступна для кандидатов, не имеющих предыдущего опыта работы. Всего 453 вакансии предлагают возможность трудоустройства именно для таких людей. Кроме того, есть 406 предложений для кандидатов без резюме, что значительно упрощает процесс поиска работы для тех, кто только начинает свой профессиональный путь или меняет сферу деятельности.

Для студентов доступно 242 вакансии, позволяющих совмещать обучение и работу. Важным аспектом является то, что для людей с инвалидностью предлагается 158 вакансий, что свидетельствует о растущей инклюзивности рынка труда. Дополнительно, ветераны могут выбирать среди 143 предложений, а пенсионеры – среди 80 вакансий.

Наиболее популярные категории вакансий

Работодатели Николаева предлагают вакансии в разных отраслях, что позволяет кандидатам с разными профессиональными навыками найти подходящее предложение. Среди наиболее популярных сфер:

  • IT, компьютеры, интернет — 19 вакансий

  • Администрация и руководство среднего звена — 85 вакансий

  • Строительство и архитектура — 82 вакансии

  • Бухгалтерия и аудит — 72 вакансии

  • Гостинично-ресторанный бизнес и туризм — 82 вакансии

Средняя зарплата в Николаеве составляет около 18 000 грн, что делает этот город конкурентоспособным на рынке труда. Однако зарплаты могут варьироваться в зависимости от сферы деятельности и квалификации работника. К примеру, вакансия продавца в цветочный магазин предлагает оплату труда в пределах 12 000–20 000 грн, что является типичным предложением для сферы торговли.

Продавец-консультант, промоутер может зарабатывать от 16500 до 20500 грн. Обязанности таких позиций включают предоставление консультаций по новинкам табачной продукции, отчетность и активное взаимодействие с клиентами.



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