Куда пойти учиться после 9 класса: искусственный интеллект составил ТОП

Каждый год тысячи учащихся в Украине сталкиваются с выбором: куда поступать после окончания 9-го класса? Этот выбор может определить их будущую карьеру и траекторию развития. Искусственный интеллект составил список популярных направлений, которые могут выбрать выпускники.

После 9 класса: какие учебные заведения выбирают украинские школьники

Профессионально-технические училища Киевский профессиональный лицей связи — специализация на электротехнике и связи.

Одесский морской лицей — подготовка специалистов для работы в морской индустрии.

Львовский профессиональный строительный лицей — обучение строительным специальностям. Колледжи и техникумы Техникум бизнеса и права г. Харьков — подготовка в области экономики и права.

Киевский государственный колледж технологий и дизайна — специализация на дизайне и технологических инновациях.

Днепропетровский металлургический техникум — подготовка кадров для работы в металлургической отрасли. Академические гимназии Киевская академическая гимназия №178 — сильная подготовка по математике и естественным наукам.

Львовская гуманитарная гимназия — углубленное изучение гуманитарных предметов.

Одесская классическая гимназия — акцент на классических языках и литературе. Лицеи с углубленным изучением предметов Николаевский лицей информационных технологий — подготовка в области компьютерных наук.

Киевский экологический лицей — специализация на экологии и биологии.

Харьковский лицей иностранных языков — углубленное изучение нескольких иностранных языков. Частные школы Британская международная школа в Киеве — международные образовательные программы на английском языке.

Американская школа Киева — предлагает программу американского диплома с возможностью поступления в США.

Международная школа "Pechersk School International" в Киеве — предлагает программу Международного бакалавриата. Школы искусств Киевская государственная школа искусств — комплексная программа по изобразительному и прикладному искусству.

Одесская школа искусств и дизайна — подготовка по направлениям театрального искусства и дизайна.

Львовская музыкальная академия — музыкальное образование с акцентом на классическую и современную музыку. Военные лицеи Киевский военный лицей имени Ивана Богуна — подготовка кадров для сухопутных войск.

Одесский военно-морской лицей — специализация на подготовке офицеров флота.

Львовский военный лицей имени Героев Крут — обучение с акцентом на военную стратегию и тактику.

Выбор образовательного учреждения после 9-го класса зависит от личных интересов, карьерных целей и учебных предпочтений учащегося. Это решение определит их профессиональный и личностный рост в будущем.