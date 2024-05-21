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Куда пойти учиться после 9 класса: искусственный интеллект составил ТОП

Искусственный интеллект назвал самые востребованные учебные заведения для поступления после 9 класса

сегодня, 12:20
Автор:
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Черновалова Кристина
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Каждый год тысячи учащихся в Украине сталкиваются с выбором: куда поступать после окончания 9-го класса? Этот выбор может определить их будущую карьеру и траекторию развития. Искусственный интеллект составил список популярных направлений, которые могут выбрать выпускники.

Куда пойти учиться после 9 класса: искусственный интеллект составил ТОП

После 9 класса: какие учебные заведения выбирают украинские школьники

  1. Профессионально-технические училища

    • Киевский профессиональный лицей связи — специализация на электротехнике и связи.

    • Одесский морской лицей — подготовка специалистов для работы в морской индустрии.

    • Львовский профессиональный строительный лицей — обучение строительным специальностям.

  2. Колледжи и техникумы

    • Техникум бизнеса и права г. Харьков — подготовка в области экономики и права.

    • Киевский государственный колледж технологий и дизайна — специализация на дизайне и технологических инновациях.

    • Днепропетровский металлургический техникум — подготовка кадров для работы в металлургической отрасли.

  3. Академические гимназии

    • Киевская академическая гимназия №178 — сильная подготовка по математике и естественным наукам.

    • Львовская гуманитарная гимназия — углубленное изучение гуманитарных предметов.

    • Одесская классическая гимназия — акцент на классических языках и литературе.

  4. Лицеи с углубленным изучением предметов

    • Николаевский лицей информационных технологий — подготовка в области компьютерных наук.

    • Киевский экологический лицей — специализация на экологии и биологии.

    • Харьковский лицей иностранных языков — углубленное изучение нескольких иностранных языков.

  5. Частные школы

    • Британская международная школа в Киеве — международные образовательные программы на английском языке.

    • Американская школа Киева — предлагает программу американского диплома с возможностью поступления в США.

    • Международная школа "Pechersk School International" в Киеве — предлагает программу Международного бакалавриата.

  6. Школы искусств

    • Киевская государственная школа искусств — комплексная программа по изобразительному и прикладному искусству.

    • Одесская школа искусств и дизайна — подготовка по направлениям театрального искусства и дизайна.

    • Львовская музыкальная академия — музыкальное образование с акцентом на классическую и современную музыку.

  7. Военные лицеи

    • Киевский военный лицей имени Ивана Богуна — подготовка кадров для сухопутных войск.

    • Одесский военно-морской лицей — специализация на подготовке офицеров флота.

    • Львовский военный лицей имени Героев Крут — обучение с акцентом на военную стратегию и тактику.

Выбор образовательного учреждения после 9-го класса зависит от личных интересов, карьерных целей и учебных предпочтений учащегося. Это решение определит их профессиональный и личностный рост в будущем.



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