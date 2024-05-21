Куда пойти учиться после 9 класса: искусственный интеллект составил ТОП

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Черновалова Кристина
Каждый год тысячи учащихся в Украине сталкиваются с выбором: куда поступать после окончания 9-го класса? Этот выбор может определить их будущую карьеру и траекторию развития. Искусственный интеллект составил список популярных направлений, которые могут выбрать выпускники.
После 9 класса: какие учебные заведения выбирают украинские школьники
Профессионально-технические училища
Киевский профессиональный лицей связи — специализация на электротехнике и связи.
Одесский морской лицей — подготовка специалистов для работы в морской индустрии.
Львовский профессиональный строительный лицей — обучение строительным специальностям.
Колледжи и техникумы
Техникум бизнеса и права г. Харьков — подготовка в области экономики и права.
Киевский государственный колледж технологий и дизайна — специализация на дизайне и технологических инновациях.
Днепропетровский металлургический техникум — подготовка кадров для работы в металлургической отрасли.
Академические гимназии
Киевская академическая гимназия №178 — сильная подготовка по математике и естественным наукам.
Львовская гуманитарная гимназия — углубленное изучение гуманитарных предметов.
Одесская классическая гимназия — акцент на классических языках и литературе.
Лицеи с углубленным изучением предметов
Николаевский лицей информационных технологий — подготовка в области компьютерных наук.
Киевский экологический лицей — специализация на экологии и биологии.
Харьковский лицей иностранных языков — углубленное изучение нескольких иностранных языков.
Частные школы
Британская международная школа в Киеве — международные образовательные программы на английском языке.
Американская школа Киева — предлагает программу американского диплома с возможностью поступления в США.
Международная школа "Pechersk School International" в Киеве — предлагает программу Международного бакалавриата.
Школы искусств
Киевская государственная школа искусств — комплексная программа по изобразительному и прикладному искусству.
Одесская школа искусств и дизайна — подготовка по направлениям театрального искусства и дизайна.
Львовская музыкальная академия — музыкальное образование с акцентом на классическую и современную музыку.
Военные лицеи
Киевский военный лицей имени Ивана Богуна — подготовка кадров для сухопутных войск.
Одесский военно-морской лицей — специализация на подготовке офицеров флота.
Львовский военный лицей имени Героев Крут — обучение с акцентом на военную стратегию и тактику.
Выбор образовательного учреждения после 9-го класса зависит от личных интересов, карьерных целей и учебных предпочтений учащегося. Это решение определит их профессиональный и личностный рост в будущем.
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