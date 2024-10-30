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Кто может получить 10,8 тысячи гривен: финансовая поддержка от ООН

ООН начинает регистрацию на финансовую помощь для переселенцев

сегодня, 15:59
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Черновалова Кристина

С ноября в Александрии Кировоградская область начнется регистрация на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Специально созданные мобильные группы будут помогать местным жителям, отвечающим определенным критериям, оформлять заявки на финансовую поддержку. Об этом сообщается на сайте организации unhcr.org.

Кто может получить 10,8 тысячи гривен: финансовая поддержка от ООН

Как получить финансовую помощь от УВКБ ООН

Финансовая поддержка рассчитана на несколько категорий граждан. Среди них — переселенцы, которые вынуждены были покинуть свои дома в течение последних шести месяцев, а также вернувшиеся в Украину после вынужденного выезда за границу или переместившиеся в другие регионы страны из-за войны.            

Помощь будет оказываться тем, кто принадлежит к уязвимым категориям населения. К ним относятся:

  • Неполные семьи , где один из родителей воспитывает несовершеннолетних детей или ухаживает за пожилыми людьми в возрасте от 55 лет.

  • Пожилые лица (от 55 лет), которые занимаются детьми до 18 лет.

  • Семьи с людьми с особыми потребностями , включая тяжелые болезни или инвалидность.

Чтобы получить пособие, средний доход на одного человека в семье не должен превышать 5,4 тыс. грн в месяц. Также важно, чтобы кандидаты ранее не получали финансовую помощь от ООН или других благотворительных организаций.

Общая сумма финансовой помощи на одного человека составляет 10,8 тыс. грн , которые будут выплачиваться по 3,6 тыс. грн ежемесячно в течение трех месяцев. Эти средства направлены на то, чтобы поддержать наиболее уязвимых людей в условиях войны.



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Источник: https://t.me/kropyvnytslyirefugee
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