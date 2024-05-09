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Роналду платит миллион гривен за работу в своем отеле

Роналду платит около миллиона гривен в месяц за работу в своем отеле Pestana CR7 в Испании.

сегодня, 17:05
Автор:
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Slava Kot
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Мировая звезда футбола Криштиану Роналду считается одним из богатейших спортсменов мира. Футболист не только зарабатывает деньги на поле, но вкладывает их в несколько видов бизнеса. Теперь спортсмен ищет людей для одной из своих гостиниц в Испании и предлагает за работу немалые деньги.

Роналду платит миллион гривен за работу в своем отеле

Роналду платит миллион гривен за работу в своей гостинице. Фото из открытых источников

Испанские СМИ сообщают, что Криштиану Роналду ищет персонал для работы в отеле Pestana CR7 в Мадриде. Особо нужные для бизнеса футболиста оказались официанты, менеджеры по снабжению и работники в отделе связей с общественностью.

Также была указана зарплата, которую можно получить на этих должностях. Она колеблется от 23 до 30 тыс. евро в месяц, что при конвертации будет составлять около миллиона гривен.

Ожидается, что желающих работать на бывшего игрока "Реала" будет много, поэтому перед трудоустройством нужно пройти стажировку и специализированное обучение, в частности, оно предусматривает профессиональные курсы, знание английского языка, навыки общения и командной работы.

Кроме высокой зарплаты, Криштиану Роналду также предлагает своим сотрудникам полное медицинское страхование, стоимость которого полностью покрывает компания по истечении испытательного срока. Кроме того, ежемесячно сотрудники получат ваучеры в ресторан на сумму 100 евро и смогут останавливаться во всех отелях Роналду, кроме Португалии, по специальной цене 50 евро за ночь для двух человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Криштиану Роналду попал в тройку самых богатых спортсменов всех времен.

Также "Комментарии" писали об украинской спортсменке, которую Россия купила за миллион рублей.



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