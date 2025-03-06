Кремль уже торжествует: что удалось достичь Москве

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Кречмаровская Наталия
В России уже торжествуют – удается выйти из международной изоляции. Российская пропаганда распространяет информацию о наращивании совместного кинопроизводства с некоторыми иностранными государствами.
Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что это преподносится как победа над отменой русской культуры в мире.
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что с помощью кинопроизводства с иностранными государствами РФ ищет дополнительные возможности для распространения собственной пропаганды за границей и повышения своего авторитета в мире.
Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", выступили с инициативой ввести смертную казнь на оккупированной территории. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Чиновник объясняет, что якобы есть логика в том, чтобы казнить украинцев, но нет нужных статей в Уголовном кодексе. Отмечается, что Бастрыкин прокомментировал возможность ввести смертную казнь на территориях, где идет война – и захваченных Россией, и захваченных Украиной.
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