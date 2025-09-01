logo

Главная Новости Общество работа и карьера Кремль этого никогда не допустит: какие усилия активизирует Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль этого никогда не допустит: какие усилия активизирует Путин

В ISW отметили, что Кремль усиливает информационные усилия, чтобы подорвать участие Европы в мирном процессе

1 сентября 2025, 07:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путинский режим проводит многовекторные информационные усилия, направленные на сдерживание поддержки Украины Западом и подрыв участия Европы в мирном урегулировании. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW). 

Кремль этого никогда не допустит: какие усилия активизирует Путин

Кремль. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, Кремль в последнее время активизировал три риторические линии, направленные на влияние на принятие решений Западом в пользу Кремля: обвинения европейских государств в затягивании войны в Украине, угрозы ядерным оружием западным государствам и утверждения о неизбежности победы России в Украине.

Топовые чиновники РФ, в частности пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, намекнули, что европейские государства стремятся затянуть войну в Украине, чтобы вернуть этот давний российский нарратив в западное информационное пространство для подрыва доверия США к европейским правительствам.

Эксперты говорят, что Кремль часто использует Дмитриева для защиты интересов России, в частности в отношении мирного процесса в Украине и санкций, на англоязычных платформах и в СМИ.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 31 августа в своем англоязычном аккаунте сети X раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца за участие Франции и Германии в усилиях США по прекращению войны в Украине.

"Эти различные риторические линии имеют целью подкрепить недавно активизированные усилия Министерства обороны России по созданию ложного впечатления о неизбежности победы России в Украине", – считают аналитики.

МИД РФ попытался использовать большие объемы данных, чтобы сделать заявления о продвижении российских войск – данные и заявления, которые, по мнению ISW, являются преувеличенными.

Аналитики добавляют, что Кремль усиливает информационные усилия, поскольку его территориальные достижения остаются непропорционально ограниченными и медленными по сравнению с высокими потерями.

Аналитики добавляют, что Кремль усиливает информационные усилия, поскольку его территориальные достижения остаются непропорционально ограниченными и медленными по сравнению с высокими потерями.




Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-31-2025
