Костенко о реформировании ТЦК: нардеп сделал громкое заявление

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Черновалова Кристина
Народный депутат Роман Костенко заявил, что расформирование территориальных центров комплектования (ТЦК) может привести к хаосу в мобилизационном процессе. По его словам, именно ТЦК являются ключевыми в системе принудительной мобилизации, и ни один другой орган не сможет выполнять эти функции.
Народный депутат Роман Костенко про реформирование ТЦК
Костенко подчеркнул, что ТЦК – не просто офис или административная структура, а орган, держащий на себе всю систему мобилизации. Он предупреждает: расформирование или попытки заменить ТЦК могут привести к беспорядку, задержкам в призыве и критической нехватке новых сил на фронте.
Напомним, что депутат Верховной Рады Юлия Яцик предложила кардинальную реформу в сфере военной службы: сформировать более 10 боевых бригад из действующих военнослужащих территориальных центров комплектования (ТЦК). По ее словам, такая инициатива позволит более эффективно использовать человеческие ресурсы и увеличить боеспособность украинской армии, особенно на передовой.
Яцик отметила, что действующие сотрудники ТЦК имеют все необходимые навыки для выполнения боевых задач, и вместо поддерживающих функций их можно направить на активные операции. В то же время место ТЦК должны занять новые рекрутинговые центры, которые сосредоточятся на наборе и подготовке новых военнослужащих.
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