Костенко о реформировании ТЦК: нардеп сделал громкое заявление

Народный депутат Роман Костенко заявил, что расформирование территориальных центров комплектования (ТЦК) может привести к хаосу в мобилизационном процессе. По его словам, именно ТЦК являются ключевыми в системе принудительной мобилизации, и ни один другой орган не сможет выполнять эти функции.

Народный депутат Роман Костенко про реформирование ТЦК

"Без ТЦК этого никто не сделает. Народные депутаты? Нет. Это можно назвать иначе, но задача останется прежней", — подчеркнул нардеп.

Костенко подчеркнул, что ТЦК – не просто офис или административная структура, а орган, держащий на себе всю систему мобилизации. Он предупреждает: расформирование или попытки заменить ТЦК могут привести к беспорядку, задержкам в призыве и критической нехватке новых сил на фронте.

"Нам нужна системная мобилизация и без ТЦК это сделать невозможно. Это единственный способ поддержать наших бойцов на поле боя", – отметил Костенко.

Напомним, что депутат Верховной Рады Юлия Яцик предложила кардинальную реформу в сфере военной службы: сформировать более 10 боевых бригад из действующих военнослужащих территориальных центров комплектования (ТЦК). По ее словам, такая инициатива позволит более эффективно использовать человеческие ресурсы и увеличить боеспособность украинской армии, особенно на передовой.

Яцик отметила, что действующие сотрудники ТЦК имеют все необходимые навыки для выполнения боевых задач, и вместо поддерживающих функций их можно направить на активные операции. В то же время место ТЦК должны занять новые рекрутинговые центры, которые сосредоточятся на наборе и подготовке новых военнослужащих.