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Костенко о реформировании ТЦК: нардеп сделал громкое заявление

"Без ТЦК это никто не сделает, ТЦК должно быть", - нардеп Костенко против расформирования ТЦК

сегодня, 14:16
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Черновалова Кристина

Народный депутат Роман Костенко заявил, что расформирование территориальных центров комплектования (ТЦК) может привести к хаосу в мобилизационном процессе. По его словам, именно ТЦК являются ключевыми в системе принудительной мобилизации, и ни один другой орган не сможет выполнять эти функции.

Костенко о реформировании ТЦК: нардеп сделал громкое заявление

Народный депутат Роман Костенко про реформирование ТЦК

"Без ТЦК этого никто не сделает. Народные депутаты? Нет. Это можно назвать иначе, но задача останется прежней", — подчеркнул нардеп.

Костенко подчеркнул, что ТЦК – не просто офис или административная структура, а орган, держащий на себе всю систему мобилизации. Он предупреждает: расформирование или попытки заменить ТЦК могут привести к беспорядку, задержкам в призыве и критической нехватке новых сил на фронте.

"Нам нужна системная мобилизация и без ТЦК это сделать невозможно. Это единственный способ поддержать наших бойцов на поле боя", – отметил Костенко.

Напомним, что депутат Верховной Рады Юлия Яцик предложила кардинальную реформу в сфере военной службы: сформировать более 10 боевых бригад из действующих военнослужащих территориальных центров комплектования (ТЦК). По ее словам, такая инициатива позволит более эффективно использовать человеческие ресурсы и увеличить боеспособность украинской армии, особенно на передовой.

Яцик отметила, что действующие сотрудники ТЦК имеют все необходимые навыки для выполнения боевых задач, и вместо поддерживающих функций их можно направить на активные операции. В то же время место ТЦК должны занять новые рекрутинговые центры, которые сосредоточятся на наборе и подготовке новых военнослужащих.



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