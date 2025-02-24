Контроль качества для ВСУ: что не пустили на фронт

Министерство обороны Украины продолжает жесткий контроль качества поставки продовольствия, горючего и вещевого имущества для военных. В последние месяцы удалось обнаружить и не допустить в армию десятки тонн некачественной продукции. Поставщиков обязали устранить нарушения, а часть товаров была возвращена из-за несоответствия стандартам.

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С начала 2025 года Минобороны приняло около 1 миллиона единиц вещевого имущества на сумму 2,26 млрд грн. Однако около 46 тысяч единиц продукции на сумму 48,4 млн грн было возвращено из-за дефектов. Большинство поставщиков исправили недостатки, и после повторной проверки армия получила продукцию на 21,2 млн. грн.

Отдельное внимание было уделено контролю за качеством горючего. Из-за превышения допустимого уровня воды в составе дизеля не допустили к поставке более 55 тонн горючего стоимостью 2,23 млн грн. Поставщик провел замену, но система контроля в дальнейшем тщательно проверяет все партии.

Что касается продовольствия, Минобороны исследовало более 4300 тонн продуктов перед поставкой в воинские части. Из-за несоответствия стандартам 694 тонны на сумму 140 млн грн были забракованы. Кроме того, во время инспекции в частях не допустили к использованию 31 тонну продовольствия стоимостью 3 млн грн, включая 83 000 комплектов сухпайков.

"Недопустимо, чтобы на фронт попадали некачественные продукты, горючее или обмундирование. От соблюдения требований качества зависит жизнь наших защитников и защитниц. Система контроля качества в Минобороны настроена на оперативное выявление недостатков и недопущение попадания некачественных товаров в армию. Военные должны получать только надежное и качественное обеспечение", – подчеркнул замминистра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

По результатам инспекции более 31 тонны опасных продуктов на сумму 3 млн. грн. не допущены к использованию.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований разоблачило очередной коррупционный скандал в военных рядах. Чиновник из Кировоградской области закупил для защитников продукты, которые могли бы нанести вред их здоровью. Из-за его халатности армия могла получить некачественные мясные консервы, однако ГБР вовремя среагировало и предотвратило возможные трагедии. Теперь горе-обеспечитель предстанет перед судом.



