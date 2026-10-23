Когда Украина проведет переговоры с РФ и США: Зеленский удивил заявлением об условии

Украина рассчитывает провести очередную трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд с участием США и России в первой половине ноября. Киев подтверждает готовность к диалогу, однако дальнейшие шаги зависят от позиции Москвы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время онлайн-выступления перед американским Hudson Institute в Вашингтоне, сообщает Новости.LIVE.

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По словам главы государства, перед этим он провел телефонный разговор со специальными посланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. Стороны обсудили организацию следующей встречи и возможность провести ее как можно скорее.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона готова приехать на переговоры даже в кратчайшие сроки. В то же время, конкретная дата зависит от готовности России присоединиться к диалогу.

Президент напомнил, что трехстороннюю встречу пытались организовать еще в сентябре, однако тогда российская сторона нашла повод избежать переговоров. Теперь Киев надеется, что новый раунд консультаций состоится до середины ноября.

Ранее Зеленский предполагал, что переговоры между Украиной, США и Россией могут пройти не позднее начала ноября. Впоследствии Москва заявила о готовности возобновить трехсторонний переговорный процесс по завершению войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Европе растет беспокойство из-за политики США Дональда Трампа в отношении России. Ослабление санкций, договоренности о поставках российского дизельного горючего и усилении давления на Киев вызывают опасения, что Вашингтон может склонять Украину к невыгодному мирному соглашению.