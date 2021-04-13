Кем работают украинцы - названы самые популярные сферы деятельности

Стало известно о самых популярных сферах деятельности в Украине. Аналитику за март собрала платформа robota.ua.

Самые популярные сферы деятельности в Украине - перечень. Фото: eduprof.ru

Оказалось, что в прошлом месяце большинство женщин и мужчин подавали свои резюме на вакансии в сфере торговли.

Самые высокие зарплаты предлагали в продажах/клиент-менеджменте — 15 000 гривен. Чуть меньше платили за вакансии в сфере логистики/таможни/складах — 14 000 гривен.

Кроме того, стоит отметить, что значительная часть кандидатов, ищущих работу в марте, не имела опыта. Однако в их резюме отмечалось, что будущие работники знают английский язык на должном уровне, имеют высшее образование, а также готовы работать полный рабочий день.

Так самыми популярными видами вакансий стали:

— торговля — 45 405 резюме;

— административный персонал/водители/курьеры — 44 998 резюме;

— студенты/начало карьеры/без опыта — 34 386 резюме;

— логистика/таможня/склад — 32 205 резюме;

— продажи/клиент-менеджмент — 27 387 резюме.

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