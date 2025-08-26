logo

Катастрофа в Украине уже не за горами: озвучен страшный прогноз на зиму
commentss НОВОСТИ Все новости

Катастрофа в Украине уже не за горами: озвучен страшный прогноз на зиму

Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать подготовку Украины к зиме, атакуя не только электро- и теплогенерацию, но и объекты по добыче природного газа.

26 августа 2025, 12:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру часть областей Украины может остаться без отопления в зимний период. Об этом заявил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала "КИЕВ24".

Катастрофа в Украине уже не за горами: озвучен страшный прогноз на зиму

Фото: из открытых источников

"Особенно тревожно в прифронтовых регионах. Там почти каждый день обстреливают объекты энергетики. Отдельная сложная ситуация в Кривом Роге, который неоднократно подвергался массированным атакам. Также проблемной остается ситуация в Харьковской и Одесской областях", — отметил Омельченко.

По его словам, основными источниками тепла в Украине остаются газ и частично уголь. По состоянию на август 2025 года удалось накопить около 2,6 миллиона тонн угля и около 11 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах.

"Для стабильного прохождения отопительного сезона необходимо иметь не менее 14,5 млрд кубометров газа", — подчеркнул эксперт, подчеркнув важность создания резервов из-за угрозы новых атак.

Ранее президент Владимир Зеленский также указал на угрозу со стороны РФ.

"Россия пытается сорвать подготовку к зиме, нанося удары по энергетике. Это касается не только генерации электро- и тепла, но и добычи нашего природного газа", — заявил он.

В то же время глава Министерства энергетики Светлана Гринчук подтвердила, что Украина активно готовится к зиме 2025-2026 годов. По ее словам, если опираться на потребности прошлого года, текущих запасов должно хватить. При этом государство продолжает увеличивать свою добычу газа, что остается одной из ключевых задач энергетической политики.

