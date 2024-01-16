Какие зарплаты руководителей Нацсоцслужбы Украины

В 2020 году была создана Национальная социальная сервисная служба Украины, пришедшая на замену Государственной социальной службе Украины. Главой службы с 2021 года является Василий Люцик, а его заместитель — Татьяна Лактионова. Портал "Комментарии" получил ответ на журналистский запрос о зарплатах этих должностных лиц в 2023 году.



Глава Национальная социальная сервисная служба Украины Василий Люцик. Фото из открытых источников

Согласно полученному ответу, председатель Национальной социальной сервисной службы Василий Люцик за 2023 год получил оклад в размере 340,4 тыс. гривен. Кроме оклада руководитель Нацсоцслужбы имел всевозможные дополнительные выплаты. Например, надбавка за интенсивность труда составляет 322,5 тыс. гривен, такая же сумма указана за выполнение особо важной работы. Еще 170,2 тыс. гривен Люцик получил в качестве надбавки за выслугу лет, а также 100,9 тыс. в качестве денежной помощи и других бонусов. Таким образом, глава Нацсоцслужбы в целом заработал за 12 месяцев 2023 года 1,38 млн гривен с которых заплатил налог с доходов физ. человек 249,1 тыс. и еще 20,7 тыс. как военный сбор.

Заместитель председателя Нацсоцслужбы Татьяна Лактионова имела оклад в 2023 году 298 тыс. гривен. Наибольшими бонусами для Лактионовой в 2023 году стали надбавка за интенсивность труда – 216 тыс. гривен, надбавка за выполнение особо важной работы – 199,1 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет – 142,2 тыс. гривен, денежная помощь – 87, 4 тыс. гривен и другие государственные выплаты, в частности, больничные, набавка за ранг, отпускные и другое. Общая сумма всех выплат без уплаты налогов заместительницы Нацсоцслужбы Татьяны Лактионовой в 2023 году составляет 1,21 млн гривен.

Национальная социальная сервисная служба Украины – это орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере социальной защиты населения, защиты прав детей, осуществление государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и соблюдения прав детей.

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