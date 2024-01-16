Какая зарплата у руководителей Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ)

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Slava Kot
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) – это государственный регулятор, занимающийся лицензированием и регулированием азартных игр в Украине. Портал "Комментарии" получил ответ на журналистский запрос о зарплате руководства КРАИЛ.
Какая зарплата у членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Фото из открытых источников
В 2023 году оклад главы КРАИЛ Ивана Рудого составил 371,1 тыс. гривен. Однако глава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей имел несколько государственных бонусов:
Таким образом, общая зарплата главы КРАИЛ Ивана Рудого в 2023 году была 1,399 млн гривен, а после уплаты налогов – 1,126 млн гривен или 93,8 тыс. гривен в среднем ежемесячно.
Кристина Дутка в 2023 году получила в качестве члена КРАИЛ 1,386 млн гривен после уплаты налогов. Оклад Дутки составляет 332,4 тыс. гривен, а наибольшими бонусами стали:
Анна Сдобнова в 2023 году получила заработную плату 1,342 млн. гривен после уплаты налогов. Оклад Сдобновой за 12 месяцев работы составляет 319,5 тыс. грн. Самыми большими бонусами стали:
Алексей Ботезат начал работу в октябре 2023 года и получил за три месяца работы 440 тыс. гривен после уплаты налогов. В эту сумму входит:
Елена Водолажко работала в КРАИЛ до октября 2023 года и за 9 месяцев 2023 года получила в общей сложности 1,279 млн гривен зарплаты после уплаты налогов. В эту сумму входит:
Также к членам КРАИЛ за 2023 год отнесен Евгений Яхний, который за шесть месяцев получил зарплату 479,7 тыс. гривен и Геннадий Новиков, который за два месяца работы получил 160,6 тыс. гривен.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о зарплатах руководства Министерства обороны.
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