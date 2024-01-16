Какая зарплата у руководителей Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ)

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) – это государственный регулятор, занимающийся лицензированием и регулированием азартных игр в Украине. Портал "Комментарии" получил ответ на журналистский запрос о зарплате руководства КРАИЛ.



Какая зарплата у членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Фото из открытых источников

В 2023 году оклад главы КРАИЛ Ивана Рудого составил 371,1 тыс. гривен. Однако глава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей имел несколько государственных бонусов:

надбавка за интенсивность труда – 270,9 тыс. гривен;

надбавка за выполнение особо важной работы – 270,9 тыс. гривен;

надбавка за выслугу лет – 89,5 тыс. гривен;

другие выплаты, в том числе надбавка за ранг, премии, отпускные, денежная и материальная помощь.

Таким образом, общая зарплата главы КРАИЛ Ивана Рудого в 2023 году была 1,399 млн гривен, а после уплаты налогов – 1,126 млн гривен или 93,8 тыс. гривен в среднем ежемесячно.

Также в руководство КРАИЛ входят другие члены

Кристина Дутка в 2023 году получила в качестве члена КРАИЛ 1,386 млн гривен после уплаты налогов. Оклад Дутки составляет 332,4 тыс. гривен, а наибольшими бонусами стали:



надбавка за интенсивность труда – 407 тыс. гривен;

надбавка за выполнение особо важной работы – 391,6 тыс. гривен;

основной отпуск – 121 тыс. гривен;

и другие.

Анна Сдобнова в 2023 году получила заработную плату 1,342 млн. гривен после уплаты налогов. Оклад Сдобновой за 12 месяцев работы составляет 319,5 тыс. грн. Самыми большими бонусами стали:

надбавка за интенсивность труда – 382 тыс. гривен;

надбавка за выполнение особо важной работы – 382 тыс. гривен;

денежная помощь – 140 тыс. гривен;

материальная помощь – 116,4 тыс. гривен;

надбавка за выслугу лет – 106,9 тыс. гривен;

другие выплаты.

Алексей Ботезат начал работу в октябре 2023 года и получил за три месяца работы 440 тыс. гривен после уплаты налогов. В эту сумму входит:

оклад – 76,8 тыс. гривен;

надбавка за интенсивность труда – 118,2 тыс. гривен;

надбавка за выполнение особо тяжелой работы – 118,2 тыс. гривен;

материальная помощь – 114,9 тыс. гривен;

другие выплаты.

Елена Водолажко работала в КРАИЛ до октября 2023 года и за 9 месяцев 2023 года получила в общей сложности 1,279 млн гривен зарплаты после уплаты налогов. В эту сумму входит:

оклад – 224,1 тыс. гривен;

надбавка за интенсивность труда – 378,4 тыс. гривен;

надбавка за выполнение особо важной работы – 378,4 тыс. гривен;

материальная помощь – 201,5 тыс. гривен;

денежная помощь – 201,5 тыс. гривен;

другие выплаты.

Также к членам КРАИЛ за 2023 год отнесен Евгений Яхний, который за шесть месяцев получил зарплату 479,7 тыс. гривен и Геннадий Новиков, который за два месяца работы получил 160,6 тыс. гривен.

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