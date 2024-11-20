Как видеоигры помогают в работе: новое исследование

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Черновалова Кристина
Новый научный отчет Университета Хьюстона доказывает: видеоигры способны развивать навыки, которые становятся ключевыми для профессионального успеха. В течение 20 лет исследователи отслеживали привычки работающих 23 геймеров и выяснили, что их увлечение играми положительно влияет на карьеру.
Новое исследование подтвердило пользу игр для работы
Ученые обнаружили, что игроки развивают черты, которые очень полезны для работы:
Решение проблем Геймеры привыкли искать решения в сложных ситуациях, что помогает им эффективно справляться с вызовами в реальной жизни.
Лидерство : Многие из респондентов отметили, что именно игры помогли им обрести уверенность в управлении командой и обучении других.
Командная работа : Игровой опыт в многопользовательских средах позволяет людям лучше взаимодействовать с коллегами.
Самоуверенность : Достижения в игровом мире переносятся на реальную жизнь, помогая игрокам лучше оценивать свои возможности.
Один из респондентов, IT-специалист, рассказал, как гейминг помог ему стать наставником для новых сотрудников.
Исследовательница Мелика Ширмохаммади подчеркнула, что гейминг не стоит воспринимать только как развлечение.
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