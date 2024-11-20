Как видеоигры помогают в работе: новое исследование

Новый научный отчет Университета Хьюстона доказывает: видеоигры способны развивать навыки, которые становятся ключевыми для профессионального успеха. В течение 20 лет исследователи отслеживали привычки работающих 23 геймеров и выяснили, что их увлечение играми положительно влияет на карьеру.

Новое исследование подтвердило пользу игр для работы

Ученые обнаружили, что игроки развивают черты, которые очень полезны для работы:

Решение проблем Геймеры привыкли искать решения в сложных ситуациях, что помогает им эффективно справляться с вызовами в реальной жизни.

Лидерство : Многие из респондентов отметили, что именно игры помогли им обрести уверенность в управлении командой и обучении других.

Командная работа : Игровой опыт в многопользовательских средах позволяет людям лучше взаимодействовать с коллегами.

Самоуверенность : Достижения в игровом мире переносятся на реальную жизнь, помогая игрокам лучше оценивать свои возможности.



Один из респондентов, IT-специалист, рассказал, как гейминг помог ему стать наставником для новых сотрудников.



"Я много занимаюсь коучингом в игре, и это позволяет мне опережать коллег в умении объяснять задачи новичкам на работе".

Исследовательница Мелика Ширмохаммади подчеркнула, что гейминг не стоит воспринимать только как развлечение.

“Онлайн игры часто имеют плохую репутацию, но наше исследование показывает другую сторону. Они помогают людям развивать ценные навыки, которые могут оказаться полезными не только в повседневной жизни, но и в карьере", — подчеркнула исследовательница Мелика Ширмохаммади.





Результаты были опубликованы в журнале

Human Resource Development International

. На протяжении 20 лет ученые анализировали, как геймеры переносят свои навыки из игрового мира в рабочую среду.