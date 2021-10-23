Как вакцинация и "красная" зона влияют на рынок труда

Обязательная вакцинация как общегосударственное требование, утвержденное правительством Украины, станет барьером для 41% работающих украинцев — об этом свидетельствует октябрьский опрос на OLX Работа. При этом треть людей не готова делать прививки от коронавируса. Работодатели же продолжают искать кадры и готовы повышать им зарплаты. Наибольший спрос — на продавцов, по сравнению с началом года им стали предлагать на 16% больше.

Рынок труда. Фото из открытых источников

Недавно МОЗ расширил перечень профессий, для которых прививки от COVID-19 стали обязательными. А с началом вакцинации у 43% работающих украинцев изменился формат организации работы — отметили респонденты октябрьского опроса OLX Работа.

В областях, где с 18 октября действует "красная" зона, этот показатель значительно выше. Так, в Херсонской области изменения в формате работы почувствовали 57% работников, в Запорожской — 58%, в Днепропетровской — 48% и в Одесской — 46%.

Вакцинация и рынок труда

Среди опрошенных 18% еще планируют сделать прививки, 9% получили первую дозу, а каждый пятый — уже полностью вакцинирован. Почти столько же людей, 19%, еще не определились, напротив 35% — не планируют прививаться вообще. Пока очевидно, что нежелание украинцев вакцинироваться может сильно повлиять на рынок труда, создав дефицит рабочих специалистов. А если людей начнут массово отстранять от работы без сохранения заработной платы, может вырасти безработица. Сегодня, 22 октября, проведено уже 15,4 млн прививок (полностью вакцини­ровано 16,5% населения).

В целом по Украине вакцинация как обязательное условие станет барьером для 4 из 10 рабочих специалистов, в отдельных регионах прививки — препятствие для большего количества граждан. Наиболее значимой проблемой это будет для работников Одесской области. При этом "голубые воротнички" Тернопольской области готовы принять новые условия — отметила большая часть представителей рабочих специальностей в опросе OLX Работа.

Рынок труда восстанавливается

Со своей стороны работодатели демонстрируют активный спрос на сотрудников, особенно рабочих специальностей. Среди самых востребованных большинство — работники, которые контактируют с людьми на постоянной основе. В дальнейшем и они могут попасть в расширенный список профессий от Минздрава. Таким пециалистам даже готовы увеличивать оклады.

Так, по сравнению с началом 2021 года в октябре зарплаты востребованных рабочих специалистов в Украине выросли следующим образом:

Продавцы — 10 700 грн/мес., +16% за полгода.

Водители — 20 000 грн, +8%.

Грузчики — 12 450 грн, +25%.

Разнорабочие — 12 500 грн, +14%.

Повары — 13 500 грн, +11%.

Относительно крупных областей, где действует "оранжевая" зона, в Киевской — работодатели активно ищут продавцов, водителей, грузчиков, охранников и поваров, а самые высокие зарплаты в этом году предлагают следующим рабочим специалистам:

Фасадчик — 44 250 грн/мес.

Штукатур — 40 000 грн.

Облицовщик — 35 000 грн.

Каменщик — 35 000 грн.

Плиточник — 32 500 грн.

Львовская область также находится в "оранжевой" зоне. Самые востребованные работники здесь — водители с личным авто и без, продавцы, грузчики и разнорабочие. Среди самых высокооплачиваемых рабочих специалистов:

Сварщик — 36 750 грн/мес.

Упаковщик — 31 500 грн.

Каменщик — 31 250 грн.

Строитель — 28 500 грн.

Монтажник — 24 500 грн.

В Харьковской области больше всего вакансий в этом году было для продавцов, швей, разнорабочих, водителей и помощников. Топ рабочих специалистов с высокими зарплатами выглядит так:

Сортировщик — 33 500 грн/мес.

Штукатур — 32 500 грн.

Плиточник — 25 000 грн.

Сантехник — 22 500 грн.

Облицовщик — 22 500 грн.

В "красной" зоне в Одесской области чаще всего работодатели ищут продавцов, швей, водителей, поваров и грузчиков. Самые высокие зарплаты предлагают специалистам:

Штукатур — 30 000 грн/мес.

Фасадчик — 30 000 грн.

Сборщик мебели — 29 000 грн.

Маляр — 27 500 грн.

Плиточник — 26 250 грн.

В Днепропетровской области больше всего платят следующим рабочим специалистам:

Фасадчик — 35 000 грн/мес.

Сантехник — 27 500 грн.

Штукатур — 25 750 грн.

Оператор call-центра — 25 000 грн.

Каменщик — 24 000 грн.

Справка о компании

OLX Работа – это онлайн-сервис для поиска и размещения вакансий в сегменте рабочих профессий. Ресурс входит в тройку лидеров по поиску персонала в Украине. Каждый месяц рубрику OLX Работа посещают 2,4 млн пользователей. Ежедневно объявления на платформе размещают 20 тыс. работодателей. База сервиса насчитывает более 60 тысяч актуальных предложений по трудоустройству. 13% всех вакансий приходится на работу за границей.





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