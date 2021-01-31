«Как в Польше»: Когда украинцы получат европейские зарплаты

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Светлана Шкурупий
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда средняя заработная плата украинцев сможет достичь европейского уровня.
Шмыгаль прокомментировал зарплаты украинцев / Фото КМУ
Глава Кабмина на своей странице в Facebook отчитался за экономические достижения правительства за прошлую неделю, в частности рассказал о разработке механизма, который запускает ипотечное кредитование под 7%, а также о создании Бюро экономической безопасности.
Еще премьер-министр прокомментировал зарплаты украинцев, отметив, что в декабре прошлого года они выросли на 10% (до 14 200 гривен) по сравнению с 2019 годом. И сейчас задача правительства заключается в том, чтобы сделать в Украине зарплаты на уровне европейских.
Согласно данным Eurostat, средняя заработная плата украинцев в эквиваленте составляет 416 евро, в Польше — 1114 евро, а в Словакии — 1258 евро.
Напомним, что на днях Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает публичное обнародование данных о размерах заработных плат руководства предприятий, принадлежащих государству. Законопроект под номером 3952 поддержали 282 народных избранника.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал повышение зарплат учителям на 20%. Всего в государственном бюджете предусмотрено чуть меньше 100 млрд гривен на зарплаты педагогов в 2021 году. Согласно измененной тарифной сетки будут начисляться и все доплаты, надбавки и поощрения.
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Новости
AL
сегодня, 10:31
Круто это же как они считают среднюю зарплату. Даже по киеву наврядли будет такая средня зарплата, а что говорить за всю страну. Уроды наверное посчитали зп депутатов разделили на их кол-во и потом еще разок раделили на 10. По подсчета зарубежного журнала в украине средняя зарплата состовляет 8000 что более реальная цифра.
гость
сегодня, 10:23
а шмыгалю и 3000 с головой хватит! пусть заплатит коммуналку, а потом ни в чем себе не отказывает!
богдан
сегодня, 10:23
не пройде і 100років
гость
сегодня, 10:21
у кого такие зарплаты？у чиновников？а давайте махнемся не глядя! им з.п 5000, а нам хотя бы 30 000
Вика
сегодня, 10:03
Сейчас можно поднять минималку до 12000 грн. 30% работодателей платят зарплату выше этой суммы. 50% могут платить такую сумму, но не выплачивают, т.к им позволяет государство. Ну, а оставшие 20% смогут выплачивать через два-три месяца, т.к покупательская способность населения выростет, и вырастут налоговые поступление с зарплат, в тот же пенсионный фонд...