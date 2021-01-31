«Как в Польше»: Когда украинцы получат европейские зарплаты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда средняя заработная плата украинцев сможет достичь европейского уровня.

Шмыгаль прокомментировал зарплаты украинцев / Фото КМУ

Глава Кабмина на своей странице в Facebook отчитался за экономические достижения правительства за прошлую неделю, в частности рассказал о разработке механизма, который запускает ипотечное кредитование под 7%, а также о создании Бюро экономической безопасности.

Еще премьер-министр прокомментировал зарплаты украинцев, отметив, что в декабре прошлого года они выросли на 10% (до 14 200 гривен) по сравнению с 2019 годом. И сейчас задача правительства заключается в том, чтобы сделать в Украине зарплаты на уровне европейских.

"Важнейшая задача, которую ставит правительство – это до 2030 года выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии", — отметил Денис Шмыгаль.

Согласно данным Eurostat, средняя заработная плата украинцев в эквиваленте составляет 416 евро, в Польше — 1114 евро, а в Словакии — 1258 евро.

Напомним, что на днях Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает публичное обнародование данных о размерах заработных плат руководства предприятий, принадлежащих государству. Законопроект под номером 3952 поддержали 282 народных избранника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал повышение зарплат учителям на 20%. Всего в государственном бюджете предусмотрено чуть меньше 100 млрд гривен на зарплаты педагогов в 2021 году. Согласно измененной тарифной сетки будут начисляться и все доплаты, надбавки и поощрения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!