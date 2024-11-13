Как успешно принять участие в земельных аукционах: советы для граждан и ФЛП

Проект "Земельный банк" начал работу с земельными аукционами, и уже первые результаты показали, что часть участников не смогла заключить договоры из-за неправильного оформления документов. Чтобы избежать ошибок и успешно стать победителем земельных торгов, необходимо соблюдать четкие требования и подать все необходимые документы вовремя.

Ключевые требования к документам для участия в аукционах

Для участия в аукционах "Земельного банка" необходимо предоставить несколько обязательных документов:

Заявление об участии в аукционе с электронной подписью.

Подтверждение оплаты регистрационного и гарантийного взноса.

Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств.

Подтверждение прав собственности на земельные участки (при наличии).

Копия РНОКПП или паспорт.

Документы о браке или его расторжении, а также подтверждение права на общую собственность на землю (при наличии).

Информация о долях в юридических лицах (если есть).

Для иностранцев и лиц без гражданства – документы, подтверждающие личность и гражданство.

Все подаваемые документы должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Сроки подачи документов и важные замечания

Заявление и документы следует подать до конца дня, предшествующего дню проведения аукциона. Игнорирование этих требований может привести к отклонению заявки и участник потеряет гарантийный взнос.

Напомним, с 1 января 2024 года рынок земли сельскохозяйственного назначения в Украине стал доступен не только физическим лицам – украинским гражданам, но и юридическим лицам. Размер приобретения собственности тоже увеличился со 100 га до 10 000 га.