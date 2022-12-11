Как сделать салат "Оливье" еще здоровее и вкуснее: рецепт

Оливье для многих является любимым блюдом, но назвать полезным этот салат, к сожалению, нельзя. В нем находятся компоненты, которые не соотносятся с принципами правильного питания. Иногда следует отойти от принятой интерпретации оливье и попытаться превратить его в здоровое блюдо.

Оливье/Фото из открытых источников

Свежий огурец

Соленьями нельзя увлекаться людям, имеющим проблемы с сердцем, давлением и лишним весом, поэтому маринованные огурцы вряд ли станут правильным продуктом.

Лучше заменить компонент свежим овощем. Вкус станет более интересным и приятным.

Добавить авокадо

Многие до сих пор с недоверием относятся к этому заморскому суперфуду, однако научно доказана его способность предотвращать развитие многих заболеваний и улучшать состояние кожи.

У спелого авокадо нейтральный вкус, который отлично сочетается с другими продуктами.

Поэтому в полезный салат оливье следует добавить измельченный авокадо.

Индейка или утка вместо курицы

Не раз ученые говорили о вреде мясных полуфабрикатов, к которым и колбаса. Лучше всего для салата отварить мясо птицы. Благодаря такой замене оливье станет не только полезнее, но и вкуснее.

Новая заправка

Майонез для многих является самым любимым соусом из-за его превосходных вкусовых качеств. Но это очень калорийный и вредный продукт, из-за которого можно ухудшить состояние организма.

Можно готовить домашний майонез – вреда от него точно не будет.

Отличным вариантом замены может стать и сметана, хорошо сочетающаяся со всеми компонентами оливье. Можно вообще отказаться от заправок белого цвета. Салат станет более оригинальным и полезным, если вместо майонеза использовать любое нерафинированное масло.

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