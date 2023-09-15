Как правильно составить резюме, чтобы получить работу: что писать в резюме

Правильно составленное резюме — одно из главных условий успешного трудоустройства. С помощью резюме вы можете заинтересовать работодотеля своими профессиональными навыками и получить приглашение на собеседование. "Комментарии" собрали советы, что стоит написать в резюме и какой должна быть его структура, каких ошибок при составлении резюме стоит избегать и как написать хорошее резюме без опыта работы.



Как правильно составить резюме. Фото автора Markus Winkler, pexels.com

Структура резюме

Чтобы написать хорошее резюме, нужно сосредоточиться на главных фактах, которые характеризуют вас как специалиста. Структура вашего резюме может выглядеть следующим образом:

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1. ФИО, контактные данные. Фотография и дата рождения — по желанию.

2. Должность, на которую вы рассчитываете. Можно указать желаемый уровень заработной платы.

3. Образование и профессиональная подготовка. Кроме учебных заведений можно указать курсы и тренинги.

4. Опыт работы.

5. Дополнительная информация: владение ПК, какими программами умеете пользоваться, знание языков, деловые качества и т.д.

6. Если у вас есть рекомендации, можно указать данные тех, кто вас рекомендует. Можно написать в резюме, что вы можете предоставить рекомендации по запросу.

Что писать в резюме

Что стоит указать в резюме, чтобы оно помогло вам в успешном трудоустройстве:

1. Укажите должность, на которую претендуете. Также можно написать желаемую зарплату на этой должности. Чем конкретнее вы укажете желаемую должность, тем лучше. Например, "Учитель украинского языка и литературы", "Переводчик с польского языка", "Контент-менеджер".

2. Укажите контактные данные: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты. Не стоит указывать ваш адрес, но указать город вашего проживания не помешает. Свою фотографию вставлять не обязательно, но желательно.

3. Опишите свой опыт работы как можно подробнее. Укажите, какие обязанности вы выполняли на предыдущей работе, опишите ваши достижения. Если вы работали совсем не по той специальности, по которой вы хотите устроиться на работу, указывать такую информацию не обязательно. В большинстве случаев работодателей интересуют только 3-5 мест, где вы раньше работали. Максимально опишите все, что умеете делать профессионально. Описание должно быть именно о ваших профессиональных навыках, а не о личных качествах.

4. Напишите об образовании. Это позволит работодателю понять, какими знаниями вы можете обладать. Также укажите курсы, тренинги или семинары, которые вы прошли по своей специальности. Таким образом вы покажете, что вы постоянно развиваетесь как специалист.

5. Дополнительная информация поможет сделать ваше резюме еще более удачным. Напишите о навыках работы с компьютером и компьютерными программами, укажите все языки, которыми вы владеете, каками полезными навыками обладаете, опишите ваши хорошие личные качества. Эта информация поможет выделить вас среди конкурентов.

6. Добавьте рекомендации в письменном виде или контакты людей, которые могут порекомендовать вас как специалиста (если эта информация не конфиденциальна).

Основные ошибки при написании резюме

Эти ошибки, допущенные при создании резюме, могут стать причиной, почему вас не позовут на собеседование:

1. В резюме допущено много грамматических, орфографических и лексических ошибок. Резюме должно быть составлено идеально с точки зрения правописания, чтобы вы произвели о себе хорошее впечатление.

2. Слишком длинное резюме. Не стоит растягивать текст и пытаться написать как можно больше информации. Резюме должно состоять из 1-2 страниц.

3. Резюме трудно прочитать. Используйте не слишком мелкий и не слишком крупный шрифт, оставляйте достаточное расстояние между словами и строками.

4. В резюме много общих фраз и клише. В резюме стоит сосредоточиться на фактах, которые указывают на то, что вы хороший сотрудник. Не пишите прямым текстом, что вы профессионал своего дела, покажите это в цифрах, процентах, статистике.

Как правильно составить резюме без опыта работы

Даже если у вас нет опыта работы, ваше резюме должно быть правильно структурировано и выглядеть профессионально. Используйте стандартную структуру резюме, пропуская пункты, по которым вам нечего написать.

Можно использовать готовые шаблоны резюме, редактируя их под свой опыт. Это облегчит задачу, а дизайн резюме будет выглядеть профессионально.

Добавьте в резюме блок "О себе", где стоит написать о себе несколько предложений, которые характеризуют вас как потенциально хорошего работника.

Опишите свои навыки и то, как вы применяли их на практике. Можно написать о проектах, которые вы выполняли для учебы или просто для себя. Также укажите места, где вы, например, проходили практику для университета и получили полезный опыт.