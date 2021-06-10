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Как легализация азартного бизнеса отобразится на трудоустройстве украинцев

Эксперт уверен, что детенизация игорного рынка в Украине позволит добавить сотни тысяч новых рабочих мест

сегодня, 19:45
Автор:

Вечканова Елена

Представители украинского парламента дали возможность законной работы различным видам игорного бизнеса. Некоторые люди до сих пор видят в этом значительный минус.

Как легализация азартного бизнеса отобразится на трудоустройстве украинцев

Рынок азартных игр может дать сотни тысяч рабочих мест. Фото из открытых источников

Однако, по словам учредителя Центра международных коммуникаций Cideips Александра Толоконникова, легализация рынка азартных игр открывает внушительное поле для трудоустройства. Такое мнение эксперт выразил в личном блоге на портале "Комментарии".

Для примера Толоконников привел легализацию этой сферы в развивающихся странах Латинской Америки. По его словам, опыт этих государств показывает, что при грамотном диалоге всех участников, легализация дает толчок в развитии многих отраслей, в первую очередь туристической, а это как минимум 5% от ВВП.

Выигрывает от этого и рынок труда — создаются официальные рабочие места с зарплатой выше средней по региону, медицинской страховкой и перспективой хорошей пенсии.

"Согласно данным Аргентинской государственной лотерейной ассоциации (ALEA), только в казино и залах бинго Аргентины в 2019 году работали около 150 000 человек, — утверждает Александр Толоконников. — А по оценкам Coljuegos, в Колумбии в 2018 году сектор азартных игр обеспечил более 138 000 официальных рабочих мест".

При этом в данные не вносят сотрудников сопутствующих отраслей, таких как IT и туризм.

Для более понятной картинки эксперт анализирует средний доход работников латиноамериканских казино — в тех государствах, где азартные игры разрешены законом.

"В Колумбии рядовые сотрудники и менеджеры среднего звена в казино получают 300-500 долларов США в месяц. При том, что минимальная зарплата по стране 268 долларов США. В Чили сотрудники казино, в зависимости от опыта и региона, получают от 600 до 850 долларов США в месяц. При минимальной по стране – 392 $", — пишет специалист.

Аргентинские работники казино зарабатывают порядка 700-900 долларов/месяц. Минимально же в этой стране получают лишь 282 доллара. В Бразилии ситуация чуть похуже: здесь, устроившись в игральное заведение, люди рассчитывают на зарплату от 421 до 550 долларов в месяц. И все равно эта сумма превышает минимальный доход бразильцев — 255 долларов.

"Не нужно быть финансовым аналитиком чтобы сделать выводы, что отрасль очень перспективная с точки зрения трудового ресурса. При этом с работников минимально отчисляются государству следующие налоги: Колумбия — 0,0%; Мексика — 1,9%; Бразилия — 7,5%; Эквадор — 9,4%; Перу — 12,5%; Чили — 17,6%; Аргентина — 22,0%. А работодатель платит в бюджет за каждого сотрудника от 0,1% до 25%, в зависимости от размера заработной платы", — говорит Алексей Толоконников.

Кроме того, эксперт поясняет, что в странах Латинской Америки существуют благотворительные фонды, которые помогают сотрудникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Так в 2020 году, сложном для всех, Grupo Empresarial en Línea SA (Gelsa), владелец бренда Paga Todo, предоставила около 460 тысяч долларов в качестве помощи своим сотрудникам в Боготе, которые из-за пандемии COVID-19 оказались в критической ситуации.

"Вне сомнения, что довольны все три стороны: легальный бизнес, социально защищенные сотрудники и государство, — считает эксперт. — В Украине же на данный момент с заработной платы отчисляются 19,5% и работодатель платит за каждого сотрудника 22% от фонда заработной платы".

Специалист напоминает, что каждое официальное рабочее место — это наполнение пенсионного фонда Украины, дефицит которого с каждым годом все больше растет. При этом в случае легализации азартного бизнеса наемные работники определенно выигрывают. Это и возможность освоить новую профессию, и конкурентная официальная зарплата, и социальные гарантии от государства.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как обещания Зеленского насчет легализации игорного бизнеса разошлись с недавними инициативами народных депутатов. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, почему, по мнению эксперта, рынок азартных игр в Украине слегка "тормозит".


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Источник: https://comments.ua/blog/legalizaciya-igornogo-biznesa-sotni-tysyach-rabochih-mest-dlya-ukraincev-1103.html
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