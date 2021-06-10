Как легализация азартного бизнеса отобразится на трудоустройстве украинцев

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Вечканова Елена
Представители
украинского парламента дали возможность законной работы различным видам игорного
бизнеса. Некоторые люди до сих пор видят в этом значительный минус.
Рынок азартных игр может дать сотни тысяч рабочих мест. Фото из открытых источников
Однако, по словам
учредителя Центра международных коммуникаций Cideips Александра Толоконникова, легализация
рынка азартных игр открывает внушительное поле для трудоустройства. Такое
мнение эксперт выразил в личном блоге на портале "Комментарии".
Для примера
Толоконников привел легализацию этой сферы в развивающихся странах Латинской
Америки. По его словам, опыт этих государств показывает, что при грамотном
диалоге всех участников, легализация дает толчок в развитии многих отраслей, в
первую очередь туристической, а это как минимум 5% от ВВП.
Выигрывает от
этого и рынок труда — создаются официальные рабочие места с зарплатой выше
средней по региону, медицинской страховкой и перспективой хорошей пенсии.
При этом в данные
не вносят сотрудников сопутствующих отраслей, таких как IT и туризм.
Для более
понятной картинки эксперт анализирует средний доход работников
латиноамериканских казино — в тех государствах, где азартные игры разрешены
законом.
Аргентинские
работники казино зарабатывают порядка 700-900 долларов/месяц. Минимально же в
этой стране получают лишь 282 доллара. В Бразилии ситуация чуть похуже: здесь,
устроившись в игральное заведение, люди рассчитывают на зарплату от 421 до 550 долларов
в месяц. И все равно эта сумма превышает минимальный доход бразильцев — 255 долларов.
Кроме того, эксперт
поясняет, что в странах Латинской Америки существуют благотворительные фонды,
которые помогают сотрудникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Так в
2020 году, сложном для всех, Grupo Empresarial en Línea SA (Gelsa), владелец бренда
Paga Todo, предоставила около 460 тысяч долларов в качестве помощи своим сотрудникам
в Боготе, которые из-за пандемии COVID-19 оказались в
критической ситуации.
Специалист
напоминает, что каждое официальное рабочее место — это наполнение пенсионного
фонда Украины, дефицит которого с каждым годом все больше растет. При этом в
случае легализации азартного бизнеса наемные работники определенно выигрывают.
Это и возможность освоить новую профессию, и конкурентная официальная зарплата,
и социальные гарантии от государства.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как обещания Зеленского насчет легализации игорного бизнеса разошлись с недавними инициативами народных депутатов. Больше подробностей — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, почему, по мнению эксперта, рынок азартных игр в Украине слегка "тормозит".
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