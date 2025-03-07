Кабмин разрешил мужчинам выезд за границу: в ВР анонсировали существенные изменения

Кабинет министров Украины вносит изменения в пересечение границы — расширяется перечень категорий, имеющих право выезжать из Украины.

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Об изменениях в правилах пересечения сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, выехать за границу:

те, кто имеют отсрочку и чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий,

члены семей (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра), посмертно вручившие звание Герой Украины.

"Это, конечно, хорошая новость, но я все еще отстаиваю позицию, что границы должны быть открыты для всех!", — подчеркнул народный депутат.

Напомним, что с 3 марта Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, как писал портал "Комментарии", не дают разрешения на выезд за границу художников и медийщиков — мужчинам мобилизационного возраста.

Отмечается, что министерство приостановило выдачу писем содействия выезду. Ограничения продлятся до момента нормативно-правового урегулирования соответствующего вопроса.

"Причиной приостановки стало большое количество случаев, когда лица, получившие разрешение на выезд за границу во время военного положения, не возвращались в Украину в определенный срок", — пояснили в министерстве.

В Минкульте отметили, что из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу за письмом содействия от министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки.



