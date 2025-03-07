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Кабмин разрешил мужчинам выезд за границу: в ВР анонсировали существенные изменения

Какие категории мужчин могут выехать за границу: Гончаренко

сегодня, 13:40
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Кречмаровская Наталия

Кабинет министров Украины вносит изменения в пересечение границы — расширяется перечень категорий, имеющих право выезжать из Украины.

Кабмин разрешил мужчинам выезд за границу: в ВР анонсировали существенные изменения

Иллюстративное фото

Об изменениях в правилах пересечения сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, выехать за границу:

  • те, кто имеют отсрочку и чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий,

  • члены семей (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра), посмертно вручившие звание Герой Украины.

"Это, конечно, хорошая новость, но я все еще отстаиваю позицию, что границы должны быть открыты для всех!", — подчеркнул народный депутат.

Напомним, что с 3 марта Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, как писал портал "Комментарии", не дают разрешения на выезд за границу художников и медийщиков — мужчинам мобилизационного возраста.

Отмечается, что министерство приостановило выдачу писем содействия выезду. Ограничения продлятся до момента нормативно-правового урегулирования соответствующего вопроса.

"Причиной приостановки стало большое количество случаев, когда лица, получившие разрешение на выезд за границу во время военного положения, не возвращались в Украину в определенный срок", — пояснили в министерстве.

В Минкульте отметили, что из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу за письмом содействия от министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/45969
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