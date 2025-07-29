Испанская компания ввела официальный получасовой перерыв на мастурбацию

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Slava Kot
В то время как большинство компаний предлагает своим сотрудникам кофейные перерывы или возможность выйти на перекур, одна фирма из Барселоны пошла еще дальше. Ее работники каждый день имеют официальный получасовой "перерыв на мастурбацию".
Эрика Ласт ввела перерыв в мастурбацию. Фото из открытых источников
Владелец студии нравственного порно в Испании Эрика Ласт ввела "перерыв на мастурбацию" в своей компании во время локдауна, как эксперимент для уменьшения стресса среди команды. После положительного фидбека от работников политика стала постоянной и теперь входит во внутренний корпоративный регламент.
Сотрудники имеют доступ к специальной частной комнате под названием "станция мастурбации", оборудованной соответствующими условиями и секс-игрушками. По словам Ласт, главная цель "перерыва на мастурбацию" состоит в попытке снизить уровень тревожности, повысить производительность и поддержать сексуальное здоровье работников.
По отзывам работников, такая необычная инициатива действительно помогла. Они стали менее агрессивными, сосредоточенными и более продуктивными. Некоторые отмечают, что имеют больше энергии и испытывают меньше напряжения во время работы.
Ласт, которую в медиа уже называют "королевой нравственного порно", считает, что речь не только о комфорте на рабочем месте, но и способе разрушить табу вокруг мастурбации как части личного здоровья.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Русская православная церковь назвала мастурбацию одной из причин войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в США предлагают противоречивый закон, предусматривающий штраф за мастурбацию.