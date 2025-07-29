Испанская компания ввела официальный получасовой перерыв на мастурбацию

В то время как большинство компаний предлагает своим сотрудникам кофейные перерывы или возможность выйти на перекур, одна фирма из Барселоны пошла еще дальше. Ее работники каждый день имеют официальный получасовой "перерыв на мастурбацию".

Эрика Ласт ввела перерыв в мастурбацию. Фото из открытых источников

Владелец студии нравственного порно в Испании Эрика Ласт ввела "перерыв на мастурбацию" в своей компании во время локдауна, как эксперимент для уменьшения стресса среди команды. После положительного фидбека от работников политика стала постоянной и теперь входит во внутренний корпоративный регламент.

Сотрудники имеют доступ к специальной частной комнате под названием "станция мастурбации", оборудованной соответствующими условиями и секс-игрушками. По словам Ласт, главная цель "перерыва на мастурбацию" состоит в попытке снизить уровень тревожности, повысить производительность и поддержать сексуальное здоровье работников.

"Зная, что есть только одна вещь, которая сделает так, чтобы все чувствовали себя хорошо, я создала для них частную станцию для мастурбации. Я ценю своих сотрудников и знаю, что когда они чувствуют себя хорошо, мы выполняем хорошую работу. Нет ничего более вредного для успешной рабочей среды, чем стресс", — объясняет Ласт.

По отзывам работников, такая необычная инициатива действительно помогла. Они стали менее агрессивными, сосредоточенными и более продуктивными. Некоторые отмечают, что имеют больше энергии и испытывают меньше напряжения во время работы.

Ласт, которую в медиа уже называют "королевой нравственного порно", считает, что речь не только о комфорте на рабочем месте, но и способе разрушить табу вокруг мастурбации как части личного здоровья.

"Но перерыв на мастурбацию был не только попыткой помочь моим сотрудникам чувствовать себя лучше в эти трудные времена. Я также хотела сделать что-то для нормализации мастурбации в более широких масштабах. Сексуальное здоровье тесно связано с вашим общим психическим и физическим здоровьем, и к нему следует относиться с таким же уважением и ресурсами", — считает Ласт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Русская православная церковь назвала мастурбацию одной из причин войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США предлагают противоречивый закон, предусматривающий штраф за мастурбацию.