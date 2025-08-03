Илон Маск раскритиковал сотрудника xAI через одно слово в объявлении о работе

Илон Маск снова привлек внимание к стилю управления своей компанией. На этот раз миллиардеру не понравилось одно слово. Основатель стартапа xAI публично подверг критике своего сотрудника Адитию Гупту за использование слова "исследователь" в вакансии на должность в команду по работе с искусственным интеллектом.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск отреагировал на объявление в соцсети X от сотрудника xAI Адитья Гупты, по поиску "исследователя" или "инженера" искусственного интеллекта. Как оказалось, Маск считает слово "исследователь" устаревшим и призвал его не использовать в своих компаниях.

"Эту ложную номенклатуру "исследователь" и "инженер", едва заметный способ описания двухуровневой инженерной системы, сегодня удаляют из @xAI. Есть только инженеры. Исследователь – это реликтовый термин из академических кругов", — пожаловался Маск.

Гупта признал критику от Илона Маска и опубликовал новое заявление: "Исправление: ищут надежных инженеров".

Этот случай не первый сигнал о позиции Маска по терминологии и организационной культуре. Еще во время реструктуризации Twitter после покупки в 2022 году, он ликвидировал команды, которые занимались исследованиями искусственного интеллекта, сократив много ролей, не имеющих прямого прикладного характера.

Зарплата инженера по искусственному интеллекту в компании Илона Маска колеблется от 180 000 до 440 000 долларов. В то время как средняя зарплата в США колеблется на уровне 60 000 долларов. После отбора резюме специалистов ожидает телефонное собеседование, четыре этапа тестов по программированию, интервью с небольшой группой работников xAI и создание двух версий "данных для обучения после обучения", то есть демонстрация реальных навыков в обучении моделей.

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