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Харьковский «рекрутер»: аферист пытался «продать» должность в ГБР

Мошенник может попасть за решетку на 12 лет

сегодня, 15:58
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Амбарцумян Анна








В Харькове задержан мужчина, который пытался "устроить" кандидата на должность следователя Государственного бюро расследований за 20 тысяч долларов США. Он убеждал, что у него нужны связки, гарантировал победу в конкурсе и даже бронирование от мобилизации. Однако его афера завершилась задержанием с поличным. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Харьковский «рекрутер»: аферист пытался «продать» должность в ГБР

Аферист пытался «продать» должность в ГБР. Фото: dbr.gov.ua

Оперативники ГБР разоблачили 40-летнего жителя Харькова, который последние шесть лет официально нигде не работал. Несмотря на это, мужчина разъезжал по городу на элитных авто и притворялся влиятельным лицом. Через знакомых он нашел человека, стремившегося получить работу следователя в Центральном аппарате ГБР, и предложил свою "помощь".

Злоумышленник уверял, что конкурс – это только формальность. Мол, нужные люди уже решили вопрос, а от кандидата требуется только имитация прохождения тестов. Более того, как "бонус" он обещал статус кандидата на должность, который, по его словам, автоматически бронирует от мобилизации.

19 февраля в одном из спальных районов Харькова аферист договорился получить первый транш – 10 тысяч долларов. Чтобы убедить жертву в своей "серьезности", он явился на встречу в военной форме с фальшивыми шевронами. Однако вместо легких денег получил наручники – он был задержан во время передачи средств.

Во время обыска у него изъяли травматическое оружие. В настоящее время мужчине доложено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), а суд решает вопрос его ареста. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ГБР отмечает: устроиться на работу в Бюро можно исключительно через открытый конкурсный отбор, а попытки "купить" должность закончатся уголовной ответственностью.




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Источник: https://dbr.gov.ua/news/u-harkovi-zatrimali-shahraya-yakij-za-20-tisyach-dolariv-prodavav-posadu-slidchogo-dbr
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