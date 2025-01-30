Громкий коррупционный скандал: как экс-должница скрыла миллионы

Бывшая чиновница налоговой службы в Прикарпатье попала в громкий коррупционный скандал. Она не задекларировала имущество более чем на 5,2 млн грн, утаив элитную недвижимость, автомобиль и гараж. После расследования ДБР ее уволили с должности, а дело уже передано в суд. Теперь женщине грозит штраф или даже ограничение свободы.

Фото: ГБР

Сотрудники ДБР завершили расследование в отношении эксначальницы одного из управлений Главного управления ГНС в Ивано-Франковской области, которая в декларациях за 2020-2023 годы указывала недостоверные данные.

По материалам следствия, чиновник забыла внести в декларацию трехкомнатную квартиру в центре Ивано-Франковска, где проживала с семьей. По документам недвижимость, стоимостью более 2,8 млн грн, записана на ее мать. Кроме этого, она не задекларировала гараж в городе и электрокроссовер за 2,4 млн грн, который был оформлен на ее племянницу, но фактически принадлежал мужу чиновницы.

По выводам экспертов, чиновница намеренно внесла в декларацию ложные сведения. Ей инкриминируют умышленное сокрытие имущества (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает штраф, публичные работы либо ограничение свободы до 2 лет.

На незадекларированное имущество суд наложил арест. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с требованием конфисковать активы в доход государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований разоблачило коррупционную схему с закупкой некачественной одежды для военных, к которой причастен депутат одного из городских советов Кировоградщины. Чиновник вместе с сообщниками организовал поставки дешевой, несертифицированной экипировки, что только внешне напоминало военную одежду. В результате этой сделки государству нанесен ущерб более чем на 21 миллион гривен. Теперь фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.