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Громкая реформа: почему украинцам придется отдавать 9% доходов

Что изменится с обязательными отчислениями и как это повлияет на будущие пенсии

27 января 2025, 20:18
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Амбарцумян Анна

В Украине стартует пенсионная реформа, которая изменит систему накопительных пенсий . Начиная с 2025 года граждане будут обязаны отчислять 9% от своей зарплаты на накопительную пенсию. Это решение является частью выполнения условий Международного валютного фонда и призвано увеличить размер будущих пенсий для украинцев. Об этом сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович во время пресс-конференции 27 января.

Громкая реформа: почему украинцам придется отдавать 9% доходов

Деньги. Фото из открытых источников

Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что такие отчисления позволят обеспечить гражданам 20% средней заработной платы в будущей пенсии. В то же время, каждый может добровольно увеличить эти взносы для лучшего пенсионного обеспечения. Уже в 2026 году ожидается старт накоплений, а законопроект о пенсионной реформе может быть внесен в парламент в ближайшие месяцы.

"Мы с вами зарабатываем какую-то сумму денег, например, 20 тысяч гривен или 30 тысяч гривен на протяжении жизни, усредняем. И потом с этой суммы платим определенные взносы, чтобы на старость обеспечить себе какой-то процент от этой суммы. Понятно, что когда выходишь на пенсию, твоя пенсия не равна твоей заработной плате", – отметила Оксана Жолнович.

Напомним, с 2025 года украинцам придется адаптироваться к обновленным требованиям для выхода на пенсию по возрасту . Изменения, предусмотренные законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", касаются продолжительности страхового стажа, необходимого для получения пенсионных выплат. Что именно изменится, какие варианты доступны для тех, у кого не хватает стажа и когда могут прекратить выплаты – узнайте в нашем материале.



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Источник: https://www.youtube.com/live/Lr7I06Vmf4g
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