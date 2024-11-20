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Готовится "большая воздушная атака": четыре посольства в Киеве приостановили работу

Дипломатические учреждения реагируют на риск большой воздушной атаки

20 ноября 2024, 12:10 comments1147
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Амбарцумян Анна

Из-за угрозы масштабных ракетных ударов посольства Испании, Италии и Греции в Украине временно прекращает свою деятельность. Этот шаг отражает ужесточение мер безопасности для защиты работников и граждан. Ранее аналогичное решение приняло посольство США, призвав своих соотечественников к бдительности.

Готовится "большая воздушная атака": четыре посольства в Киеве приостановили работу

На фоне возможности "большой воздушной атаки" посольства в Украине официально сообщили о временном приостановлении своей работы. По словам представителей учреждения, это решение является ответом на рост рисков для персонала и посетителей.

Посольство Соединенных Штатов ранее сообщило о временном закрытии по той же причине. Дипломаты призвали граждан США в Украине следить за новостями, соблюдать правила безопасности и избегать массовых скоплений. 

Атаки по Украине

В ночь на 17 ноября 2024 года (с 20.00 16 ноября) российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed". В общей сложности, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины выявлено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БпЛА.

Напомним, количество жертв ракетного удара , нанесенного российскими войсками по Одессе 18 ноября, увеличилось до 10 человек. Среди погибших — семь полицейских, медик и два местных жителя. По словам Олега Кипера, количество раненых в настоящее время составляет 55 человек. Из них 23 человека находятся в больницах. Среди госпитализированных – трое детей в состоянии средней степени тяжести, а также пятеро взрослых, находящихся в тяжелом состоянии. Двое пациентов потеряли конечности в результате полученных травм.



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