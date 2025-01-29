Город содрогнулся от мощных взрывов: где именно у оккупантов два пропущенных

Силы обороны Украины вечером 29 января нанесли по меньшей мере два удара по временно оккупированному Бердянску Запорожской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на основателя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко. Одной из целей мог стать бердянский порт.

В Бердянске вечером 29 января слышали громкие взрывы. Фото: из открытых источников (иллюстративное)

"Бердянск. Громко. Несмотря на работающее ПВО, у оккупантов пропущенные", — написал Андрющенко.

Он уточнил, что один взрыв раздался в районе порта. Еще один - в жилом районе Лиски (местные знают его как "третий пляж")

"Нормально прилетело, судя по взрывной волне", — отметил Андрющенко.

Также он опубликовал видео, снятое, как утверждается, на территории порта в Бердянске. Взрыва или последствий атаки на видео нет, но отчетливо слышно характерный звук мотора низко летящего ударного беспилотника.

Украинские военные и спецслужбы на момент публикации новости не комментировали информацию о взрывах в Бердянске.





Как передавал портал "Комментарии", российские пропагандистские СМИ назвали атаку 24 января по РФ одной из крупнейших за время войны. В разных регионах РФ за ночь было якобы сбито более 120 украинских беспилотников, из которых над Брянской областью – 37, в том числе 18 – реактивных. О подробностях попаданий пропагандисты не распространялись. Но признавали, что деятельность завода "Кремний Эл" в Брянске приостановлена. Пресс-служба предприятия позднее признала, что на заводе зафиксировано шесть прилетов, повреждены часть производственных помещений и склад готовой продукции предприятия. По сообщению канала Baza, также в Брянске поврежден Институт управления и бизнеса и здание Следственного комитета.

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