Где больше затрат: сравнение цен в Польше и Украине

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Slava Kot
Расходы на основные товары в Польше в 2-3 раза больше, чем в Украине, однако минимальная зарплата выше в 4 раза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты исследования международной компании по трудоустройству Gremi Personal.
Сравнили цены в Польше и Украине. Фото из открытых источников
Эксперты международного агентства проанализировали месячные расходы украинцев и поляков по нескольким категориям. Оказалось, что большинство расходов в Польше выше, чем в Украине. Аренда однокомнатной квартиры в столице Украины составляет 10–15 тыс. грн, тогда как в Польше – 22–25 тыс. грн. Аренда в крупных городах дешевле, однако в Польше снова дороже 16-20 тыс. грн, против 6-7 тыс. грн в Украине.
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Коммунальные услуги в Украине оказались дешевле в 2-3 раза. Аналитики Gremi Personal оценили расходы в Украине 1200–2500 грн, а в Польше 4000–4500. Также поляки платят больше за интернет – 1200-1300 грн, в то время как украинцы 300-500 грн. Среди прочих расходов в Польше тоже дороже топливо. 1 литр бензина в соседней стране 63 грн., тогда как А-95 в Украине стоит около 52 грн.
Несмотря на то, что в Польше цены выше в 2-3 раза, также в стране и более высокая зарплата. Средняя в Украине 15 тыс. грн., тогда как в Польше 29 тыс. грн. Минимальная зарплата в Украине 6700 грн, тогда как в Польше этот показатель выше в несколько раз – 22,8 тыс. грн.
Просмотр сравнения затрат в Польше и Украине на другие услуги можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по минимальной заработной плате по состоянию на 2023 год.
Также "Комментарии" писали, что международные санкции против России работают, граждане РФ массово ищут запрещенные товары.
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Украинец
сегодня, 20:06
Пиздешь,цены на продукты там дешевле,пусть фотки покажут с магазинов