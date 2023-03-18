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Где больше затрат: сравнение цен в Польше и Украине

Международная компания сравнила месячные расходы украинцев и поляков на услуги: аренда квартиры, коммунальные расходы, проезд в транспорте, визит к врачу и прочее.

сегодня, 19:40
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Автор:

Slava Kot

Расходы на основные товары в Польше в 2-3 раза больше, чем в Украине, однако минимальная зарплата выше в 4 раза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты исследования международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Где больше затрат: сравнение цен в Польше и Украине

Сравнили цены в Польше и Украине. Фото из открытых источников

Эксперты международного агентства проанализировали месячные расходы украинцев и поляков по нескольким категориям. Оказалось, что большинство расходов в Польше выше, чем в Украине. Аренда однокомнатной квартиры в столице Украины составляет 10–15 тыс. грн, тогда как в Польше – 22–25 тыс. грн. Аренда в крупных городах дешевле, однако в Польше снова дороже 16-20 тыс. грн, против 6-7 тыс. грн в Украине.


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Коммунальные услуги в Украине оказались дешевле в 2-3 раза. Аналитики Gremi Personal оценили расходы в Украине 1200–2500 грн, а в Польше 4000–4500. Также поляки платят больше за интернет – 1200-1300 грн, в то время как украинцы 300-500 грн. Среди прочих расходов в Польше тоже дороже топливо. 1 литр бензина в соседней стране 63 грн., тогда как А-95 в Украине стоит около 52 грн.

Несмотря на то, что в Польше цены выше в 2-3 раза, также в стране и более высокая зарплата. Средняя в Украине 15 тыс. грн., тогда как в Польше 29 тыс. грн. Минимальная зарплата в Украине 6700 грн, тогда как в Польше этот показатель выше в несколько раз – 22,8 тыс. грн.

Просмотр сравнения затрат в Польше и Украине на другие услуги можно ниже:

 Где больше затрат: сравнение цен в Польше и Украине - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по минимальной заработной плате по состоянию на 2023 год.

Также "Комментарии" писали, что международные санкции против России работают, граждане РФ массово ищут запрещенные товары.



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Источник: https://gremi-personal.com.ua/jak-vidriznjajutsja-vitrati-na-zhittja-v-ukraini-ta-polshhi-infografika/
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comments

Обсуждения

Украинец

сегодня, 20:06

Пиздешь,цены на продукты там дешевле,пусть фотки покажут с магазинов


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