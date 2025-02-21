ГБР вручило подозрение комбату ТрО, который помог антикоррупционеру Шабунину избегать реальной службы в армии – СМИ

Государственное бюро расследований вручило подозрение комбату киевской Территориальной обороны, где проходил военную службу глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, сказано в материале издания "Украинская правда".

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"ГБР утверждает, что у комбата мог возникнуть умысел получить неправомерную выгоду нематериального характера для себя в виде использования возможностей знакомства с Шабуниным В.В.", — говорится в статье.

В частности, ГБР установило, что комбат издавал приказы о командировках Шабунина в НАПК. Благодаря этому, активист не выполнял боевые задания и не пребывал по месту службы, однако в 2022-2023 годах получал денежное довольствие военнослужащего в полном объеме. А комбат соответственно подписывал эти расчетно-платежные ведомости.

По данным ГБР, всего за 6 месяцев на выплаты Шабунину было потрачено более 224 тыс. грн. бюджетных средств.

Также ГБР подозревает командира 207 батальона ТрО в том, что он безосновательно разрешил командировку Шабунина в центры благотворительной помощи в Харькове и Николаеве. Однако сведений о получении воинской частью гумпомощи и материально-технических средств нет.

В связи с этим ГБР подозревает комбата в злоупотреблении служебным положением, что нанесло существенный вред охраняемым законом государственным интересам, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 Уголовного кодекса.

Напомним, Шабунин долгое время уклоняется от службы в армии: он фиктивно числился на службе в батальоне ТрО, где получал зарплату и "боевые", но при этом жил в Киеве. При содействии руководства НАПК он был якобы откомандирован в агентство, где также не появлялся.

ГБР расследует ряд уголовных дел по Шабунину: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.