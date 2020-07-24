Фрилансить - это здорово: 30 самых подходящих городов для удаленной работы

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Екатерина Белоброва
В Британии прошло исследование, согласно которому социологи создали рейтинг городов мира, где работы фрилансера не просто востребована, но и хорошо защищена государственными гарантиями. Например, речь идет об уровне занятости, среднем размере зарплаты, скорости интернета, стоимости аренды жилья, медицине, транспорте, локации для работы и общем качестве жизни работника, исполняющего обязанности из дома. Об этом сообщает издание ELLE.
Как оказалось, по всем этим критериям первенство занял техасский город Остин, вторым стал таиландский Чиангмай, а тройку лидеров замкнул немецкий Берлин. Остальной рейтинг выглядит так:
Барселона, Испания
Мельбурн, Австралия
Тулуза, Франция
Монреаль, Канада
Дубай, ОАЭ
Медельин, Колумбия
Осло, Норвегия
Окленд, Новая Зеландия
Амстердам, Нидерланды
Гонконг
Лондон, Великобритания
Тель-Авив, Израиль
Буэнос-Айрес, Аргентина
Чангу, Бали, Индонезия
Сантьяго, Чили
Лахор, Пакистан
Кейптаун, ЮАР
Дели, Индия
Санкт-Петербург, Россия
Сан-Паулу, Бразилия
Белград, Сербия
Киев, Украина
Афины, Греция
Манила, Филиппины
Каир, Египет
Найроби, Кения
Дакка, Бангладеш.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о суммарном различии украинских зарплат у мужчин и женщин.
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