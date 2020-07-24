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Фрилансить - это здорово: 30 самых подходящих городов для удаленной работы

Лидером в преимуществах и соцобеспечении для фрилансеров назван американский городок в штате Техас

сегодня, 14:55
Автор:

Екатерина Белоброва
Фрилансить - это здорово: 30 самых подходящих городов для удаленной работы

В Британии прошло исследование, согласно которому социологи создали рейтинг городов мира, где работы фрилансера не просто востребована, но и хорошо защищена государственными гарантиями. Например, речь идет об уровне занятости, среднем размере зарплаты, скорости интернета, стоимости аренды жилья, медицине, транспорте, локации для работы и общем качестве жизни работника, исполняющего обязанности из дома. Об этом сообщает издание ELLE.

Как оказалось, по всем этим критериям первенство занял техасский город Остин, вторым стал таиландский Чиангмай, а тройку лидеров замкнул немецкий Берлин. Остальной рейтинг выглядит так:

Барселона, Испания

Мельбурн, Австралия

Тулуза, Франция

Монреаль, Канада

Дубай, ОАЭ

Медельин, Колумбия

Осло, Норвегия

Окленд, Новая Зеландия

Амстердам, Нидерланды

Гонконг

Лондон, Великобритания

Тель-Авив, Израиль

Буэнос-Айрес, Аргентина

Чангу, Бали, Индонезия

Сантьяго, Чили

Лахор, Пакистан

Кейптаун, ЮАР

Дели, Индия

Санкт-Петербург, Россия

Сан-Паулу, Бразилия

Белград, Сербия

Киев, Украина

Афины, Греция

Манила, Филиппины

Каир, Египет

Найроби, Кения

Дакка, Бангладеш.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о суммарном различии украинских зарплат у мужчин и женщин.




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