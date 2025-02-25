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Это не катастрофа: министр единства шокировал заявлением о возвращении украинцев в страну

Правительство разрабатывает определенные практические модели, которые будут поощрять возвращение украинцев

25 февраля 2025, 20:05
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Лиля Воробьева

После того, как в Украине станет безопасно, в страну вернется около 30% выехавших после начала полномасштабного вторжения РФ. В то же время, большая часть эмигрантов не планирует возвращаться.

Это не катастрофа: министр единства шокировал заявлением о возвращении украинцев в страну

Алексей Чернышев (фото из открытых источников)

Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышев, пишет "Экономическая правда".

"После того, как Украина примет необходимые меры безопасности и ситуация стабилизируется, мы ожидаем, что 30% украинцев рассмотрят возможность возвращения. В то же время, мы осознаем, что значительная часть наших граждан уже приняла решение остаться за границей. Это не катастрофа, и это нужно признать", – заявил Чернышев.

По его словам, правительство работает над внедрением практических моделей, способствующих возвращению украинцев. Министр также подчеркнул, что эти мотивационные меры могут начать действовать уже в текущем году.

Он добавил, что ежегодно Украина теряет около 300 тысяч граждан по причинам, не связанным с войной. Для успешного послевоенного восстановления и удвоения ВВП в течение следующих 10 лет необходимо привлечь от 3,1 до 4,2 миллионов репатриантов и иммигрантов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ряде европейских стран могут появиться "центры возвращения украинцев" . В Чехии, Германии и Польше могут быть созданы центры возвращения, которые помогут украинским беженцам вернуться на родину. Об этом говорится в материале "Deník N".

Издание отмечает, что вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев обсудит этот вопрос во время своего визита в Чехию на следующей неделе. Создание центра возвращения готовится в Берлине. Авторы публикации также обращают внимание на то, что Украина обсудила проект с Польшей. Вновь созданные учреждения призваны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами. По последним данным Министерства внутренних дел Чехии, в настоящее время в стране находится около 390 тысяч человек из Украины с временной защитой.



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