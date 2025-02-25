Это не катастрофа: министр единства шокировал заявлением о возвращении украинцев в страну

После того, как в Украине станет безопасно, в страну вернется около 30% выехавших после начала полномасштабного вторжения РФ. В то же время, большая часть эмигрантов не планирует возвращаться.

Алексей Чернышев (фото из открытых источников)

Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышев, пишет "Экономическая правда".

"После того, как Украина примет необходимые меры безопасности и ситуация стабилизируется, мы ожидаем, что 30% украинцев рассмотрят возможность возвращения. В то же время, мы осознаем, что значительная часть наших граждан уже приняла решение остаться за границей. Это не катастрофа, и это нужно признать", – заявил Чернышев.

По его словам, правительство работает над внедрением практических моделей, способствующих возвращению украинцев. Министр также подчеркнул, что эти мотивационные меры могут начать действовать уже в текущем году.

Он добавил, что ежегодно Украина теряет около 300 тысяч граждан по причинам, не связанным с войной. Для успешного послевоенного восстановления и удвоения ВВП в течение следующих 10 лет необходимо привлечь от 3,1 до 4,2 миллионов репатриантов и иммигрантов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ряде европейских стран могут появиться "центры возвращения украинцев" . В Чехии, Германии и Польше могут быть созданы центры возвращения, которые помогут украинским беженцам вернуться на родину. Об этом говорится в материале "Deník N".

Издание отмечает, что вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев обсудит этот вопрос во время своего визита в Чехию на следующей неделе. Создание центра возвращения готовится в Берлине. Авторы публикации также обращают внимание на то, что Украина обсудила проект с Польшей. Вновь созданные учреждения призваны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами. По последним данным Министерства внутренних дел Чехии, в настоящее время в стране находится около 390 тысяч человек из Украины с временной защитой.

