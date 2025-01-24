Есть ли у Трампа шанс: с какими мыслями европейские лидеры говорят о мире в Украине

В Европе осторожно, но с оптимизмом оценивают возможности урегулирования войны в Украине при посредничестве новой администрации президента США. Об этом сообщает международный обозреватель The Washington Post Ишан Тарур.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

После посещения Всемирного экономического форума в Давосе, журналист обратил внимание на выступление президента Финляндии Александра Стубба. В своих комментариях Стубб выразил "осторожный оптимизм" по поводу перспектив мирного урегулирования конфликта и участия Дональда Трампа в этом процессе.

"Важно, чтобы эти переговоры начались с Украиной с позиции силы", — подчеркнул финский президент. Он также подчеркнул, что американский лидер вряд ли захочет повторить неудачи, подобные краху проамериканского правительства в Афганистане в 2021 году.

По мнению Стубба, избежать такого сценария для Украины можно будет только если Запад будет настаивать на соблюдении трех ключевых принципов:

Гарантировать, что Украина сохранит свой суверенитет и не превратится в зависимое государство под контролем России. Признать право Украины самостоятельно решать, хочет ли она присоединиться к Европейскому союзу и НАТО. Защищать право Украины не отказываться от своих территорий, временно оккупированных российскими войсками.

Другие европейские политики, присутствующие в Давосе, также выразили надежду, что под руководством Трампа и при поддержке союзников можно будет реализовать украинское видение окончания войны. Журналист отмечает, что последние заявления Трампа, в частности о возможном ужесточении санкций против России, резонируют с настроениями, царившими на форуме.

Однако обозреватель обращает внимание, что Москва, напротив, все активнее настаивает на условиях, полностью противоречащих требованиям Киева. В частности, официальные представители РФ заявляют о необходимости полного отказа Украины от членства в НАТО как обязательном условии завершения войны.

"Формула, которую все чаще озвучивают российские официальные лица — от Путина до его подчиненных, — предусматривает нейтральный, демилитаризованный статус Украины вне НАТО. При этом Россия сохраняет контроль над уже аннексировавшими территориями. Эта формула также включает требования Москвы по пересмотру архитектуры безопасности Европы и увод военной инфраструктуры НАТО от восточных границ", — отмечает автор материала.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трам отправил Путину серьезный сигнал, но это еще не все. Главный редактор The Telegraph Фрэнсис Дирнли сообщил, что президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с призывом немедленно прекратить войну в Украине, заявив, что в противном случае "ситуация только усугубится".

По словам Дирнли, это является существенным сигналом от Трампа, который пригрозил России новыми санкциями, если Путин не согласится на мирное соглашение. Такой шаг свидетельствует об изменении подхода по сравнению с более сдержанной политикой администрации Байдена по поводу санкций. The Telegraph также отмечает, что Трамп может воспользоваться замороженными российскими государственными активами на сумму 330 млрд. долларов, угрожая передать их Киеву для покупки американского оружия.

