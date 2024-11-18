Есть две причины: стало известно, почему Путин не пойдет на переговоры о мире в Украине

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году началось по двум причинам, напоминает политолог Вадим Денисенко. По его словам, во-первых, кремлевский диктатор Владимир Путин считал, что скорая война поможет ему снова стать третьим полюсом мира и вернуть полный полицейский контроль над постсоветским пространством.

Переговоры Украины и РФ

Во-вторых, говорит эксперт, Путин был убежден, что аннексия Украины и последующая аннексия Беларуси и Казахстана позволит остановить ползучую деславянизацию России. При этом, политолог подчеркивает, что по состоянию на сегодняшний день ни одной из этих целей Путин не смог достичь.

"И это ключевой момент для понимания того, как себя будет вести Путин во время переговоров с Трампом", — отметил эксперт.

Кроме того, Денисенко рекомендует обратить внимание на изменение национальной идеи России после выборов императора Путина в марте 2024 года. С этого момента, подчеркивает эксперт, главная национальная идея России — то, что Путин хочет жить максимально долго и умереть в кресле президента своей смертью. Именно поэтому, отмечает эксперт, все решения России принимаются исходя из этой идеи.

"Поэтому, когда мы анализируем то, может ли Путин сейчас согласиться на заморозку конфликта, мы должны дать ответ на вопрос: что для его жизни менее угрожающее — мир или продолжение войны. Однозначного ответа нет, но, исходя из нынешних реалий, выглядит так, что продолжение войны еще некоторое время может быть более комфортным", — отметил Денисенко и добавил, что окончание войны требует решения массы социальных вопросов, к которым Россия не готова.

При этом, считает эксперт, мир на условиях Дональда Трампа будет многими восприниматься в России, как навязанная извне не безусловная победа. Кроме того, добавляет Денисенко, Путин ужасно боится унижения, а пойти сейчас на переговоры на условиях Трампа для него унижения.

В противоположность этому есть одна вещь: экономика и все большая технологическая зависимость России от Китая, которая превращается в национальную угрозу. Также, добавляет Денисенко, уровень жизни в России падает, хотя это падение в перспективе пары лет не приведет к коллапсу образца 1989-1991 годов, но станет причиной глубинной стагнации российской экономики на следующее десятилетие. И этот кремлевский диктатор Путины прекрасно понимает.

"Собственно перспективность переговоров зависит от двух факторов: осознания экономических угроз и ответа самим Путиным на вопрос "Почему это не унижение", — отметил политолог.

По его мнению, сейчас Путин не готов к переговорам. И в США, добавляет Денисенко, очевидно недооценивают фактор психиатрии в голове Путина.

"Преодоление" или "не преодоление" этих проблем станет ответом на вопрос, возможны ли переговоры вообще", — считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин пытается унизить Трампа и доказать, что его слово ничего не стоит.