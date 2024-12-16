Эксминистр Кулеба рассказал, с кем у него произошел единственный неприятный разговор за всю войну

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Черновалова Кристина
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после прихода к власти лейбористов во главе с Киром Стармером, поддержка Украины со стороны Великобритании стала менее решительной. Об этом пишет The Guardian .
Кулеба признался, с кем у него возникла напряженная ситуация
Кулеба подчеркнул, что предыдущее правительство консерваторов, особенно при Борисе Джонсоне, сыграло ключевую роль в убеждении США более активно помогать Украине. Это поставило Британию в авангард международной поддержки.
Однако с приходом правительства лейбористов во главе со Стармером ситуация изменилась. Хотя новая команда заверила, что поддержка Украины останется на том же уровне, Кулеба упомянул о случаях, свидетельствующих об обратном. К примеру, Британия отказалась разрешить использование ракет Storm Shadow для ударов по территории России без согласия президента США Джо Байдена.
По его мнению, Британия не должна только следовать решениям США, а должна вести с ними диалог о поддержке Украины. Он считает, что такое изменение курса может ослабить международное давление на Россию и усугубить ситуацию для Украины.
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