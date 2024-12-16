Эксминистр Кулеба рассказал, с кем у него произошел единственный неприятный разговор за всю войну

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после прихода к власти лейбористов во главе с Киром Стармером, поддержка Украины со стороны Великобритании стала менее решительной. Об этом пишет The Guardian .

Кулеба признался, с кем у него возникла напряженная ситуация

Кулеба подчеркнул, что предыдущее правительство консерваторов, особенно при Борисе Джонсоне, сыграло ключевую роль в убеждении США более активно помогать Украине. Это поставило Британию в авангард международной поддержки.

"Борис Джонсон установил высокий порог. У Риши Сунака не было другого выбора, кроме как соответствовать этому порогу и продвигать его дальше", — подчеркнул Кулеба.

Однако с приходом правительства лейбористов во главе со Стармером ситуация изменилась. Хотя новая команда заверила, что поддержка Украины останется на том же уровне, Кулеба упомянул о случаях, свидетельствующих об обратном. К примеру, Британия отказалась разрешить использование ракет Storm Shadow для ударов по территории России без согласия президента США Джо Байдена.

"Единственный неприятный разговор, который у меня произошел с британскими чиновниками за несколько недель до моей отставки — и это был первый неприятный разговор с начала полномасштабного вторжения, — касался поставок Storm Shadows и разрешений на их использование против определенных целей. ... Возможно, причина была в том, что новое правительство было осторожным и не хотело спешить с решениями", — рассказал Кулеба.

По его мнению, Британия не должна только следовать решениям США, а должна вести с ними диалог о поддержке Украины. Он считает, что такое изменение курса может ослабить международное давление на Россию и усугубить ситуацию для Украины.

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