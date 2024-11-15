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Экс-чиновник Госказначейства "забыл" о своих 61 миллионе долларов

Полиция проводит расследование незаконного обогащения и отмывания средств, связанных с родственником российского генерала

сегодня, 15:32
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Амбарцумян Анна

Бывший начальник отдела Государственного казначейства в Полтавской области стал объектом расследования из-за выявленных необоснованных активов более чем на 61 миллион долларов. Согласно оперативным данным, активы, якобы унаследованные от родителей, могут быть связаны с коррупционными схемами и помощью родственника из РФ — генерала ВС РФ. Правоохранители провели более 30 обысков, в ходе которых изъяли ценные вещи и средства, а материалы дела направлены в НАПК.

Экс-чиновник Госказначейства "забыл" о своих 61 миллионе долларов

Деньги. Фото из открытых источников

Бывший чиновник Государственного казначейства в Полтавской области попал под следствие из-за подозрения в незаконном обогащении и отмывании средств. Выявленные у него активы на сумму более 61 миллиона долларов, которые он, по его словам, получил в наследство от родителей, вызвали многочисленные вопросы у правоохранителей.

По данным Национальной полиции, в анализе декларации чиновника за 2023 год выявлены серьезные разногласия. Так, в апреле того года он задекларировал полученное наследство в размере почти 6 миллионов долларов и 3,5 миллиона гривен в виде банковских металлов. Уже в октябре 2023 года наследство от отца якобы составило более 56 миллионов долларов и значительные суммы в гривнах и драгоценных металлах. Однако оперативные данные свидетельствуют, что реальная сумма наследства составляла около 700 тысяч гривен.

Оперативники обнаружили, что часть этих средств могла принадлежать родственнику экс-чиновника — генералу российских ВС, который, вероятно, использовал коррупционные схемы для финансирования проектов на территории РФ и временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Бывший чиновник, по версии следствия, помог легализовать эти средства в Украине.

В рамках расследования правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в домах, квартирах и транспортных средствах, принадлежащих подозреваемому и его родственникам. В ходе обысков были изъяты ювелирные изделия, золото, оружие, награды, а также деньги. Среди привлекших внимание предметов — иконы и золотые памятные монеты, а также награды из России с незаполненными удостоверениями от имени родственника экс-чиновника.

Собранные материалы переданы в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для дальнейшего анализа. Кроме этого, следователи планируют объявить подозрение экспослужащему за декларирование недостоверной информации, незаконное обогащение и отмывание средств, полученных преступным путем.

Экс-чиновник Госказначейства ”забыл” о своих 61 миллионе долларов - фото 2
Экс-чиновник Госказначейства ”забыл” о своих 61 миллионе долларов - фото 3
Экс-чиновник Госказначейства ”забыл” о своих 61 миллионе долларов - фото 4
Экс-чиновник Госказначейства ”забыл” о своих 61 миллионе долларов - фото 5
Экс-чиновник Госказначейства ”забыл” о своих 61 миллионе долларов - фото 6
Экс-чиновник Госказначейства ”забыл” о своих 61 миллионе долларов - фото 7
Экс-чиновник Госказначейства ”забыл” о своих 61 миллионе долларов - фото 8
Экс-чиновник Госказначейства ”забыл” о своих 61 миллионе долларов - фото 9
Экс-чиновник Госказначейства ”забыл” о своих 61 миллионе долларов - фото 10



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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/na-poltavshchyni-v-eksposadovtsia-derzhkaznacheistva-vyiavyly-neobgruntovanykh-aktyviv-na-ponad-61-mln-dol-natspolitsiia
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