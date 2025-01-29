Дезертир организовал нелегальный выезд военных за границу: детали схемы

Работники ГБР разоблачили незаконный канал переправки военнообязанных в Европу, организованный дезертиром из Харькова. Беглец сначала сам оставил службу, а впоследствии начал продавать возможность побегу другим, принимая за "услугу" 7 тысяч евро. Клиентам выдавали поддельные документы, после чего их доставляли на границу, где приходилось рисковать, пересекая его вне официальных пунктов пропуска. Преступную схему разоблачили оперативники, а организатора задержали.

Задержание дезертира. Фото: ГБР

Спецслужбы установили, что в апреле 2024 года бывший военный самовольно покинул место службы и осел в Днепре. Там он разработал мошенническую схему, предлагая знакомым военнообязанным нелегальный выезд за границу. За 7 тысяч евро он поставлял клиентам незаполненные бланки на командировку с печатями правоохранительного органа. Один из таких "документов" помог очередному беглецу беспрепятственно добраться Черновцов, где его уже ждал сообщник – местный правоохранитель.

Получив деньги, организаторы не только передавали фальшивые документы, но и инструктировали, как пересечь границу. Они рекомендовали избегать официальных пунктов пропуска, а также брать термос с чаем, чтобы не замерзнуть в ожидании "окна" для нелегального перехода.

Преступную схему быстро разоблачили оперативники ГБР. В ходе обысков у подозреваемых изъяли 17 копий паспортов потенциальных "клиентов". Организатора канала задержали, ему инкриминируют дезертирство и незаконную переправку лиц через границу по предварительному сговору (ч. 4 ст. 408, ч. 3 ст. 332 УК Украины). Его сообщник также сообщен о подозрении по статье, предусматривающей до 9 лет заключения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Одесчине вблизи украинско-молдавской границы задержан переправитель и три мужчины призывного возраста , которые пытались незаконно покинуть страну. Организатором "путешествия" оказался 48-летний одессит, который за свои услуги требовал по 7 тысяч долларов США с каждого. Детали маршрута обсуждались через онлайн-мессенджеры, однако попытка побега окончилась арестом.