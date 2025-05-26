Десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовятся: будет ли наступление на большой украинский город

Россия действительно сосредоточила около 50 тысяч военных вблизи украинской границы в направлении Харькова, однако пока это не свидетельствует о подготовке к масштабному наступлению на сам город. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии LIGA.net .

Наступление РФ (фото из открытых источников)

По его словам, наблюдается активизация российских войск в Белгородской области, включая наращивание техники и личного состава. Но эти действия пока касаются только пограничной зоны.

"О наступлении на Харьков – преувеличено. Недостаточно ни сил, ни средств. Речь о приграничных", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Согласно сообщениям ряда западных источников , Вооруженные силы России передислоцировали большой контингент численностью примерно 50 000 военнослужащих из Курской области в украинскую Харьковскую область. Об этом пишет The Military Watch Magazine.

Харьковщина была главным центром боевых действий на протяжении большей части российско-украинской войны, а столица области, город Харьков, расположен всего в 30 километрах от международно признанной российской территории. Западные источники называют город "крепостью" Украины, и существуют значительные предположения, что российские войска могут попытаться приступить к наступательным действиям, чтобы проложить путь к захвату главного населенного пункта.

Комментируя передислокацию в Харьковскую область, начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус отметил: "Враг пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого столкновения и провести хотя бы какие-то штурмовые действия". Он подчеркнул, что происходит "четкая подготовка врага к активным штурмовым действиям".

