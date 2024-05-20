Что делать, если вы потеряли работу: перезагрузка карьеры

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Черновалова Кристина
В настоящее время потеря работы может стать серьезным испытанием для многих. Но это также может быть шансом для переосмысления и перезагрузки карьеры. Ниже приведен детальный план действий для тех, кто столкнулся с такой ситуацией.
Что делать, если внезапно остались без работы
Первым шагом после потери работы должен стать анализ текущего финансового положения. Это включает в себя пересмотр всех источников дохода, обязательных расходов и доступных сбережений. Определите, на сколько месяцев ваших расходов хватит ваших сбережений, и по возможности сократите несущественные траты.
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