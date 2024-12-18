Цены на продукты в Украине и Европе: что дешевле, а что дороже

За ноябрь 2023 цены на продукты в Украине заметно выросли. По данным Госстата, среднее повышение составило около 2% в месяц, а с начала года продукты подорожали более чем на 10%. Больше всего выросли цены на яйца – на 54,6%. Другие продукты, такие как овощи, молоко, растительное масло и хлеб, подорожали на 1,5–13,7%. В то же время, фрукты и сахар немного упали в цене – на 1,5% и 1,3% соответственно.

Цены на продукты: сравнение Украины и Европы

Чтобы понять, насколько цены в Украине соответствуют европейским, журналисты LIGA.net сравнили стоимость продуктов в Польше, Германии и Франции. К примеру, рис в Украине стоит 56,9 грн за килограмм, в Польше – почти так же (57,3 грн), но в Германии цена уже вдвое выше – 128,5 грн. Бананы в Украине также самые дешевые – 63,5 грн., тогда как во Франции цена достигает 89,6 грн.

Сыр в Украине стоит в среднем 329,7 грн. за килограмм, а во Франции – 768,3 грн. Яблоки, популярный фрукт, в Украине стоят 30,3 грн, в то время как в Польше – 40,5 грн, а в Германии и Франции – более 100 грн за килограмм.

Хлеб остается самым дешевым в Украине – 26,1 грн. за 0,5 кг, тогда как в Германии его цена достигает 83,5 грн. Подобная ситуация с картофелем – в Украине он стоит 22,1 грн за килограмм, тогда как в Польше – 35,5 грн, во Франции – 90,5 грн. Лук и помидоры также дешевле на украинском рынке.

Однако молоко в Украине уже дороже, чем в Польше – 42 грн. за литр против 40 грн. Но в Германии молоко стоит 48,1 грн., а во Франции – 50,3 грн.

Лучшая ситуация с куриным филе: в Украине оно дешевле среди анализируемых стран – 160,8 грн за килограмм, тогда как в Польше цена составляет 247,8 грн, а во Франции – 768,3 грн. Яйца также остаются самыми дешевыми в Украине – 69,9 грн за 12 штук, что почти вдвое дешевле, чем в Польше, и втрое – чем во Франции.

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