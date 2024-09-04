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Цены на популярные овощи в Украине пойдут вниз

Эксперты прогнозируют снижение цен на овощи в Украине в ближайшие недели

сегодня, 19:25
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Черновалова Кристина

Цены на овощи в Украине могут значительно снизиться в ближайшее время. По словам народного депутата и секретаря парламентского комитета по аграрной политике и земельным отношениям Ивана Чайкивского, дефицита продуктов, включая так называемый "борщевой набор", не предвидится. Продукции на украинских полях достаточно, и в ближайшие недели рынок может ощутить снижение цен.

Цены на популярные овощи в Украине пойдут вниз

В Украине ожидается подешевение овощей в ближайшее время

Чайкивский отметил, что украинские аграрии, не имеющие условий для долгосрочного хранения урожая, будут вынуждены активно продавать свою продукцию. Это создаст дополнительное предложение на рынке, что, по мнению экспертов, приведет к падению цен на основные виды овощей. 

"Овощи и хлеб будут в Украине, и цены на овощи, вероятно, будут снижаться. Это дает возможность украинцам закупить продукты для зимних запасов по более выгодным ценам,” – сказал Чайкивский.

Почему цены на овощи могут снизиться?

Причина ожидаемого снижения цен кроется в динамике предложения и спроса. С окончанием сезона сбора урожая многие фермеры сталкиваются с проблемой хранения продукции. Отсутствие необходимых складских помещений и холодильных установок вынуждает аграриев срочно выводить овощи на рынок. В результате предложение превышает спрос, и цены начинают падать.

Прогнозируется, что цены на популярные овощи, такие как картофель, морковь, свекла, капуста и лук, уже в ближайшие недели могут снизиться. Хороший урожай и ограниченные возможности хранения играют ключевую роль в этой тенденции. Для потребителей это означает возможность купить овощи по более низким ценам и сделать запасы на зиму, что особенно важно в условиях текущей экономической ситуации.



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Источник: https://24tv.ua/agro24/ru/ovoshhi-skoro-podeshevejut-rynkah-ukrainy_n2633812
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